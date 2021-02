Marinos Ouzounidis vrea titlul cu U Craiova. Problema principală a echipei: „De asta avem nevoie”

Antrenor cu importante experiențe în Grecia și Cipru, Marinos Ouzounidis a fost prezentat oficial la Universitatea Craiova și a anunțat că nu are alt obiectiv în afara titlului de campion în Liga 1.

Grecul spune că a analizat cu atenție clubul înainte de a accepta să vină în Bănie și a identificat marile probleme ale alb-albaștrilor. El crede că trebuie să lucreze la mentalitate, dar că marele minus este reprezentat de lipsa fanilor.

Ouzounidis crede că alb-albaștrii formează o echipă care depinde foarte mult de sprijinul suporterilor și speră ca restricționarea accesului lor la meciuri să devină istorie cât mai curând.

Marinos Ouzounidis vrea titlul cu U Craiova. Obiectiv exprimat clar și de Sorin Cârțu

În vârstă de 52 de ani, grecul Ouzounidis a ajuns la Craiova după ce nu mai antrenase din octombrie 2020, când a plecat de la APOEL Nicosia. El are gânduri mari și nu concepe altă concluzie în acest sezon în afară de câștigarea titlului.

Grecum a vorbit, în cadrul conferinței de prezentare despre atuurile echipei sale, dar și despre ceea ce le-a lipsit oltenilor până acum ca să reușească să se impună în competiția internă. Ouzounidis a insistat asupra importanței suporterilor.

„Bineînțeles că sunt pregătit pentru bătălia pentru titlu. E o echipă care își dorește să progreseze an de an, care pretinde titluri. Și știu că are fani foarte puternici. Pentru mine, o echipă ce vrea să avanseze e un proiect foarte bun. Există fotbaliști buni în echipă. Acolo unde trebuie să umblăm, dacă vrem să ajungem în vârf, este mentalitatea.

Trebuie să înțeleagă lumea că, dacă vrei o echipă bună, nu îți trebuie doar talent, ci și minte și trup puternică, plus voință. Nu e de ajuns talentul pentru a ajunge în vârf. Trebuie să formăm o echipă cu un nivel psihologic foarte bun, pentru că nu e ușor să ajungi în vârf. Trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere.

Trebuie să perfecționăm modul în care abordăm partidele decisive. După cum vedeți, an de an Champions League devine tot mai greu de atins. Diferența dintre echipele din vârf și cele din urmă se mărește. Probabil motivele financiare sunt cele mai relevante în acest sens. Înainte de a ajunge acolo, trebuie să fim campioni aici”, a spus Ouzounidis.

Și președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, i-a definit clar obiectivul lui Ouzounidis. Fostul fotbalist legendar al Craiovei a transmis că titlul reprezintă țelul oltenilor aflați la 5 puncte în spatele liderului FCSB.

„Îi doresc să aibă cât mai multe rezultat pozitive, să ne readucă zâmbetul și speranța că putem să ne îndeplinim obiectivul maximal, acela de a câștiga campionatul”, a spus și Cârțu.

Lipsa fanilor, problemă majoră pentru olteni

Noul antrenor al oltenilor a vorbit și despre dificultățile pe care le are Universitatea Craiova atunci când vine vorba despre atingerea obiectivului propus Grecul crede că lipsa fanilor este o problemă uriașă.

„O armă împreună a echipei nu e alături de ea acum. Mă refer la fanii echipei. E o mare pierdere că spectatorii nu sunt acolo pentru a ne împinge spre victorie, de asta am avea nevoie. Din păcate, în perioade dificile, observăm că echipele obișnuite să aibă fanii alături nu merg foarte bine. E foarte posibil ca unul dintre meciurie pierdute anterior să fi fost câștigat cu fanii alături.

Așa că trebuie să ne urmărim obiectivele și să sperăm să treacă pandemia cât mai repede, ca să putem juca alături de public și să ne bucurăm de ce putem obține. Vreau să transmit fanilor noștri că îmi doresc să fie siguri că vom face tot ce se poate mai bine ca să îi mulțumim și să le dăm bucuria pe care o așteaptă.

Vom face totul ca să le dăm înapoi dragostea pe care o exprimă față de echipă. Poate n-au fost alături de noi ieri, dar cu o zi înainte au fost înapoi. Știu că vorbesc mult despre echipa, că sunt foarte pretențioși față de băieți. Nicio formație nu poate avansa fără astfel de suporteri. (n.r. Sorin Cârțu i-a dictat în română): Trebuie să câștigăm!”, a mai spus grecul.