Mario Balotelli a văzut că Șucu l-a demis pe Vieira și a postat 4 cuvinte pe rețelele sociale

Formația la care Dan Șucu este acționar majoritar trece prin niște momente grele, după ce în primele 9 meciuri de campionat a avut 0 victorii.

Mario Balotelli nu l-a menajat pe Patrick Vieira, după demiterea acestuia de la Genoa

Omul de afaceri român a luat decizia să se despartă de Patrick Vieira, acesta fiind considerat unul dintre vinovați pentru parcursul dezastruos pe care echipa l-a avut în acest start de sezon. Hotărârea luată de Dan Șucu nu a rămas fără o reacție din partea lui Mario Balotelli, cel care a fost jucător la Genoa până în luna ianuarie a acestui an, când și-a reziliat contractul cu gruparea grifonului.

Fostul internațional italian a avut o relație tensionată cu Patrick Vieira, cu care a colaborat și la Nice, iar din informațiile apărute în presă se pare că francezul a fost principalul motiv pentru care „Super Mario” nu a mai continuat în Ligue 1, în ciuda formei bune arătate. Atacantul nu a uitat de problemele pe care le-a avut cu Vieira și a ținut să-i transmită un mesaj subtil acestuia, pe rețelele sociale, după demiterea de la Genoa. „Karma e o scorpie”, a scris Balotelli.

Criză la Genoa. Ce antrenori vrea Dan Șucu în locul lui Vieira

Acum, cei de la Genoa se pare că au deja doi favoriți pentru banca tehnică, pe Paolo Vanoli și Roberto D’Aversa, ambii fiind liberi de contract și disponibili să preia echipa cât mai curând. Urmează negocieri între șefii grupării și cei doi italieni, iar dorința este clară din aceea de a numi un tehnician cât mai repede, pentru care lucrurile să reintre în normal la echipă și să se reușească salvarea de la retrogradare.

în clasament în Serie A. Este pe ultimul loc, cu doar 3 puncte după 9 meciuri și urmează să joace luni, în deplasare, contra celor de la Sassuolo, echipă nou promovată care poate adânci și mai mult criza pe care o traversează grifonul genovez.