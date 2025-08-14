Mario Camora a dezvăluit dialogul pe care l-a avut cu arbitrul după penalty-ul controversat din Braga – CFR Cluj 2-0: „Asta mi-a spus”. Ce a declarat despre adversara din play-off-ul Conference League

, după eșecul suferit în prima manșă (1-2). Căpitanul „feroviarilor”, Mario Camora, a vorbit despre duelul din Portugalia, dar și despre penalty-ul discutabil acordat de arbitrul Sascha Stegemann.

Ce i-a spus arbitrul lui Mario Camora după penalty-ul din Braga – CFR Cluj 2-0

Mario Camora a afirmat că Braga a fost echipa mai bună, , însă experimentatul fotbalist a analizat și .

„Braga a fost echipa superioară. Dacă acasă am avut mai multe șanse, aici s-a văzut clar superioritatea lor. Asta este, acum trebuie să ne gândim la meciul cu Botoșani, trebuie să câștigăm, suntem într-o poziție care nu ne convine în campionat. Apoi, ne vom gândi la calificarea într-o cupă europeană, în Conference League.

E frustrant pe teren, dar ce putem zice. De pe teren mi s-a părut o atingere prea ușoară, cred că la faza noastră de la Cluj a fost mult mai puternic contactul și nu s-a dat, nici nu a vrut să meargă la VAR să vadă. Aici au dat penalty. Am spus ‘Du-te măcar să vezi, că e prea ușor’. A zis că i-au confirmat că e penalty. Nu am văzut imaginile, de pe teren mi s-a părut prea ușor.

Am avut și ocazie, dacă intra acea minge a lui Fică, poate se schimba ceva, era aproape de pauză, făceam 1-1. Apoi am luat un gol, din nou prea ușor, la ultima fază a reprizei, la 2-0 s-a jucat meciul”, a afirmat căpitanul CFR-ului pentru .

Cum a caracterizat Mario Camora adversarul CFR-ului din play-off-ul Conference League

După acest eșec, clujenii părăsesc Europa League și trec în , care a fost la rândul său eliminată din Europa League, de către norvegienii de la Brann.

„Echipele suedeze sunt tot timpul complicate, am auzit că e și teren sintetic, cum a fost și cu Lugano”, a declarat Mario Camora. BK Hacken va fi a treia echipă din Suedia pe care CFR o întâlnește în cupele europene, după Malmo și Djurgarden. „Feroviarii” au un palmares echilibrat în aceste dispute: o victorie, o remiză și o înfrângere.