Mario Camora a fost întrebat despre penalty-ul dictat împotriva CFR-ului la Miercurea Ciuc și a dat verdictul imediat

Fundașul stânga e de părere că echipa sa trebuia să câștige partida, în condițiile jocului prestat, însă

Mario Camora a dat verdictul după cea mai controversată fază a meciului dintre Miercurea Ciuc și CFR Cluj

Camora a vorbit și despre cea mai controversată fază a partidei, venită în prelungiri, când Jucătorul celor de la CFR spune că, din punctul său de vedere, nu a fost contact și nu trebuia acordată lovitură de pedeapsă.

„Un meci bun, pe care trebuia să îl câștigăm. Erau importante 3 puncte pentru a fi mai aproape de play-off. Din păcate, nu s-a putut. Nu mi s-a părut că a fost contact, nici nu controla mingea. Am avut 2-3 ocazii singuri cu portarul, făceam 3-1 și era terminat meciul.

Nu am dat gol, iar atunci a venit acel penalty. Nu știu dacă a fost. Au mai fost meciuri în care am condus, iar la ultima fază am luat gol. Am fi putut să câștigăm și să luăm cele 3 puncte. Dacă băteam, rămâneam la 3 puncte de play-off, acum sunt 5. Mai sunt meciuri și trebuie să le câștigăm dacă vrem să fim acolo.

Avem un meci foarte greu, la Ploiești, trebuie să îl câștigăm. Poate e lipsă de încredere, astăzi trebuia să avem, am vorbit mult înainte. Veneam după o victorie, trebuie să câștigăm și azi. Am avut meciul în mână, altă explicație nu există. Echipa a încercat, a luptat, dar mici detalii fac diferența”, a spus Mario Camora.

Fazele controversate din meciul dintre Miercurea Ciuc și CFR Cluj. Penalty refuzat și gol neacordat

Prima repriză a partidei de la Miercurea Ciuc a adus o fază controversată, asta după ce Damjan Djokovic a pătruns în careu și a fost lovit peste picior de un fundaș advers. George Găman a făcut semn că jocul poate să continue, iar nici colegii din camera VAR nu i-au semnalat că ar fi o problemă.

A urmat finalul partidei, când gazdele au punctat, însă arbitrul a dat fault în atac la un duel între Otto Hindrich și Eppel, fază la care atacantul de la Miercurea Ciuc nu a făcut nimic și a fost lovit de portarul formației din Gruia. Ultima controversă a fost legată de penalty-ul acordat în prelungiri, care a stabilit și scorul final, 2-2. Bakos a fost lovit în careu de Biliboc, peste picior, însă Găman a acordat lovitură de la 11 metri doar după intervenția VAR.