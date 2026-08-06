Mario Camora a găsit cauza rezultatului halucinant din CFR Cluj – Tromso 0-5: „De aici pleacă totul!”

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Mario Camora (39 de ani) a fost din nou pe teren la o nouă umilință suferită de CFR Cluj în cupele europene. Veteranul ardelenilor a reacționat după 0-5 cu norvegienii de la Tromso și a spus cauza din spatele rezultatului șocant înregistrat joi seară.

Concluziile lui Mario Camora după CFR Cluj – Tromso 0-5

Rezultatul meciului îi va rămâne mult timp în memorie lui Mario Camora, martor și al altor rezultate umilitoare în cupele europene suferite de formația din Gruia. După ce Alin Fică, colegul său, , veteranul „feroviarilor” a încercat să păstreze un discurs cât mai obiectiv, dar plin de speranță în perspectiva returului.

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„Normal că e un rezultat dureros, am luat gol prea ușor la începutul meciului. Cred că de asta s-a pierdut încrederea, dar adevărul e că a fost o echipă superioară, a jucat mult mai bine decât noi, a avut o posesie foarte bună și nu avem ce comenta. Trebuie să lucrăm mai mult. E aproape imposibil deja, dar măcar să facem o figură mai frumoasă în deplasare!”, a spus fundașul stânga.

Mario Camora a spus ce a stat în spatele rezultatului CFR Cluj – Tromso 0-5

Ulterior, întrebat de motivul pentru care nordicii reușesc să se impună cu lejeritate în fața reprezentantelor noastre, Mario Camora a explicat că accentul pus de aceștia pe investițiile în fotbalul juvenil îi răsplătește din plin. „Probabil de la Academii pleacă, de la juniori și copii. Investesc mai mult, au toate condițiile. Multe echipe cu siguranță că nu iau bani de la părinți, ci dau bani la copiii care sunt buni, să rămână la ei. Cred că asta face diferența în ziua de astăzi, ce se întâmplă la copii și juniori. Înainte, băteai echipe din Liechtenstein și Gibraltar la 6-7 goluri. Nu mai e așa.

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E dureros, vă dați seama că e foarte deranjant pentru noi, mai ales acasă. Am încercat, dar din păcate au fost mai buni. Îmi pare rău pentru suporterii care au fost tot meciul alături de noi. Și peluza a cântat tot meciul, a fost alături de noi. Vrem să le mulțumim, păcat că n-am putut să le facem o bucurie. Nu avem ce comenta astăzi, au fost clar superiori!”, a mai spus fundașul lui CFR Cluj, citat de

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Mario Camora a fost pe teren și la alte partide cu cântec ale CFR-ului. El a jucat și în CFR Cluj – Dudelange 2-3 (2018, returul play-off-ului Europa League), CFR Cluj – Pyunik Erevan 2-2 /3-4 d.p. (2022, returul primului tur preliminar Champions League), Hacken – CFR Cluj 7-2 (2025, turul play-off-ului Conference League).