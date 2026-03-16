Mario Camora a numit aspectul care a făcut diferența în U Cluj – CFR Cluj 2-1: „Un egal era rezultatul corect”

ADVERTISEMENT

Seria de victorii a lui CFR Cluj în Superligă s-a încheiat în prima etapă din play-off. După 11 succese consecutive, echipa lui Daniel Pancu a cedat cu 1-2 pe terenul rivalei Universitatea. „Feroviarii” au deschis scorul în minutul 1, prin Lorenzo Biliboc, dar Jovo Lukic a egalat după scurt timp și gazdele au dat lovitura spre final prin Oucasse Mendy.

Ce a declarat Mario Camora după U Cluj – CFR Cluj 2-1

La final, Mario Camora a afirmat că rezultatul echitabil ar fi fost un egal. „Din păcate am pierdut, dar trebuie să rămânem cu capul sus. Am pierdut pe cont propriu, am studiat bine adversarul, știam că la fazele fixe se bate fie la bara a doua, fie la prima bară pentru o deviere la bara a doua.

ADVERTISEMENT

A fost un meci echilibrat, dar la micile detalii s-a făcut diferența. Un egal era rezultatul corect, dar asta este, trebuie să mergem mai departe. Anul acesta play-off-ul e mai strâns ca niciodată, orice echipă are șanse. U Cluj în acest sezon are cel mai bun lot din ultimii ani. Noi și Universitatea suntem echipele aflate în cea mai bună formă”, a afirmat căpitanul CFR-ului la finalul întâlnirii, conform . .

Mario Camora, avertisment pentru Rapid după eşecul cu U Cluj

și va evolua în următoarea etapă din play-off pe teren propriu contra Rapidului, iar Mario Camora a transmis un mesaj ferm giuleștenilor. „Suntem supărați astăzi (n.r. luni), dar de mâine revenim la muncă, avem un meci de câștigat vineri”, a afirmat experimentatul fotbalist.

ADVERTISEMENT

Cele două echipe s-au întâlnit de trei ori în acest sezon. În SuperLiga, duelul din Giulești s-a încheiat la egalitate, 1-1, iar CFR s-a impus clar, 3-0, în returul din Gruia. Ultimul meci direct dintre cele două s-a disputat pe 10 februarie, în Cupa României Betano, și s-a încheiat la egalitate, 1-1, rezultat care i-a eliminat pe giuleșteni din competiție.

ADVERTISEMENT

Reacția lui Lorenzo Biliboc după golul marcat în U Cluj – CFR Cluj 2-1

Lorenzo Biliboc este revelația sezonului la CFR Cluj, iar tânărul atacant a reușit să puncteze din nou, chiar în primul minut al derby-ului cu Universitatea. „Șepcile roșii” au întors rezultatul mai apoi, însă Biliboc e de părere că echipa sa are șanse reale la titlu. „Un meci foarte echilibrat, detaliile au făcut diferența.

Trebuia să închidem meciul, am avut 3-4 ocazii de gol și nu am fost decisivi acolo. (n.r. ai 7 goluri în Superliga, te așteptai?) Nu mă așteptam, e prima dată când joc la seniori, dar pentru asta lucrez în fiecare zi. (n.r. are CFR tot ce îi trebuie pentru a se bate la titlu?) Sigur. Suntem foarte buni, azi am pierdut, dar nu ne dăm bătuți, mâine reîncepem, mai avem multe meciuri”, a afirmat acesta la finalul întâlnirii.