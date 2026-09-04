Sport

Căpitanul Mario Camora a dat vestea după CFR Cluj – Farul 0-0: ”S-a ridicat interdicția”

Mario Camora (39 de ani) a făcut un anunț extrem de important după întâlnirea CFR Cluj - Farul 0-0. Ce mesaj a transmis, de fapt, căpitanul din Gruia.
Traian Terzian
04.09.2026 | 23:09
Capitanul Mario Camora a dat vestea dupa CFR Cluj Farul 00 Sa ridicat interdictia
ULTIMA ORĂ
Mario Camora (39 de ani) a dat vestea cea mare după CFR Cluj - Farul 0-0. Sursă foto: Flaviu Buboi/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Primul meci al etapei a 8-a din SuperLiga a fost CFR Cluj – Farul 0-0, iar la final Mario Camora a vorbit despre situația clubului din Ardeal. Fundașul stânga a venit cu o veste mare pentru toți suporterii echipei.

Anunțul lui Mario Camora după CFR Cluj – Farul 0-0

Imediat după încheierea partidei din Gruia, Mario Camora a precizat că FIFA a ridicat interdicția la transferuri clubului CFR Cluj. În aceste condiții, jucătorii aduși deja vor putea fi înregistrați și folosiți în curând de antrenorul Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

”Important este că nu am primit gol. Avem și un meci mai puțin. Cred că acest lucru trebuie să ne dea încredere. Acum avem o săptămână în care să ne pregătim pentru câștigarea următorului meci.

Nu-i ușor, dar știu că s-a ridicat interdicția și că putem să facem transferuri. Asta e important pentru noi. Vom avea un grup mai competitiv pe fiecare post. Vor fi jucători de calitate, care ne vor ajuta foarte mult”, a declarat el, la flash-interviu.

ADVERTISEMENT
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin:...
Digi24.ro
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”

Cât de aproape e îndeplinirea obiectivului

Întrebat dacă poate CFR Cluj să se bată la primele șase locuri și să prindă play-off-ul la finalul sezonului regulat, Mario Camora s-a arătat încrezător, dar a precizat că drumul până acolo este foarte lung.

ADVERTISEMENT
O femeie a oprit o mașină în stradă și ce a urmat face...
Digisport.ro
O femeie a oprit o mașină în stradă și ce a urmat face înconjurul lumii! Spaniolii exclamă: ”Avem clipul anului”

”Încercăm, pentru că ultimele rezultate trebuie să ne dea încredere. Mulțumim și suporterilor care au fost alături de noi. Au făcut și o deplasare lungă la Miercurea Ciuc. Putem atinge obiectivul.

ADVERTISEMENT

Avem și Cupa, unde am  început cu o victorie. Mai este un drum lung, trebuie să ne pregătim bine, iar în iarnă vom vedea unde suntem. Simao a făcut un joc bun deși a jucat prima dată fundaș central și în sistem 3-4-3. Ne va ajuta foarte mult și sperăm să rămânem uniți”, a spus Camora.

Premier League, etapa 3, exclusiv pe VOYO. Ipswich Town – Liverpool se joacă...
Fanatik
Premier League, etapa 3, exclusiv pe VOYO. Ipswich Town – Liverpool se joacă acum. Isak, ”dublă” în 3 minute
De ce l-a pierdut, de fapt, Daniel Pancu pe Omar El Sawy: „Mi-a...
Fanatik
De ce l-a pierdut, de fapt, Daniel Pancu pe Omar El Sawy: „Mi-a spus verde în față!”
CFR Cluj – Farul 0-0, în SuperLiga, etapa 8. Remiză spectaculoasă în Gruia....
Fanatik
CFR Cluj – Farul 0-0, în SuperLiga, etapa 8. Remiză spectaculoasă în Gruia. Cum arată clasamentul
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Gigi Becali, reacție dură după ce fiica sa a suferit o lovitură în...
iamsport.ro
Gigi Becali, reacție dură după ce fiica sa a suferit o lovitură în instanță: 'Somn să nu aveți!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!