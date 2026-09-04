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Primul meci al etapei a 8-a din SuperLiga a fost CFR Cluj – Farul 0-0, iar la final Mario Camora a vorbit despre situația clubului din Ardeal. Fundașul stânga a venit cu o veste mare pentru toți suporterii echipei.

Anunțul lui Mario Camora după CFR Cluj – Farul 0-0

Imediat după , Mario Camora a precizat că clubului CFR Cluj. În aceste condiții, jucătorii aduși deja vor putea fi înregistrați și folosiți în curând de antrenorul Marius Șumudică.

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”Important este că nu am primit gol. Avem și un meci mai puțin. Cred că acest lucru trebuie să ne dea încredere. Acum avem o săptămână în care să ne pregătim pentru câștigarea următorului meci.

Nu-i ușor, dar știu că s-a ridicat interdicția și că putem să facem transferuri. Asta e important pentru noi. Vom avea un grup mai competitiv pe fiecare post. Vor fi jucători de calitate, care ne vor ajuta foarte mult”, a declarat el, la flash-interviu.

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Cât de aproape e îndeplinirea obiectivului

Întrebat dacă poate CFR Cluj să se bată la primele șase locuri și să prindă play-off-ul la finalul sezonului regulat, Mario Camora s-a arătat încrezător, dar a precizat că drumul până acolo este foarte lung.

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”Încercăm, pentru că ultimele rezultate trebuie să ne dea încredere. Mulțumim și suporterilor care au fost alături de noi. Au făcut și o deplasare lungă la Miercurea Ciuc. Putem atinge obiectivul.

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Avem și Cupa, unde am început cu o victorie. Mai este un drum lung, trebuie să ne pregătim bine, iar în iarnă vom vedea unde suntem. Simao a făcut un joc bun deși a jucat prima dată fundaș central și în sistem 3-4-3. Ne va ajuta foarte mult și sperăm să rămânem uniți”, a spus Camora.