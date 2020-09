Mario Camora aşteaptă telefonul de convocare de la Mirel Rădoi: “Am acest drept, sunt român”

Mario Camora (33 de ani), apărătorul stânga al campioanei României, a primit cetățenia română și ar putea juca pentru echipa națională antrenată de Mirel Rădoi. Primul meci al portughezului pentru ”tricolori” ar putea fi în partida dintre România și Islanda din semifinalele play-off-ului pentru Campionatul European.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă România va câștiga, va evolua mai departe cu învingătoarea dintre Bulgaria și Ungaria, tot în deplasare, pe 12 noiembrie. „Mi-aș dori să fiu convocat, normal. Aștept un telefon de la Mirel. Ar fi o mândrie pentru mine, pentru club, mă simt român, și oficial sunt.

Mi-ar plăcea să fac parte din acest grup. M-am bucurat la golurile României, pentru echipă, țară, staff, colegii mei de la CFR. Din păcate, în primul meci cu Irlanda de Nord am luat gol pe final. E greu când pierzi două puncte nemeritat”, a spus Camora la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum s-a descurcat Camora la testul imnului?

Radu Naum, moderatorul emisiunii, l-a pus pe Camora să spună o strofă din imnul României, iar portughezul s-a descurcat foarte bine: „«Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte». Așa începe, nu? «În care te-adânciră barbarii de tirani!»”. Mai apoi, jucătorul lui CFR a și cântat primul vers.

„Eu respect orice opinie. Suntem într-o țară în care fiecare e liber să spună ce vrea. Dar nu putem uita că în acest moment eu sunt român, pot să votez, am orice drept. Dar nu mă supăr pe nimeni. Eu nu vorbesc niciodată de un coleg. Îmi place Bancu, la fel și Ștefan”, a declarat Mario Camora.

ADVERTISEMENT

Mario Jorge Malino Paulino este numele său din buletin. Totodată a spus de unde vine numele de Camora. „Este de la un oraș, Samora. Fratele meu a jucat fotbal acolo și eu spuneam: «Mă duc să o văd pe «Camora», nu știam să spun Samora”

„E posibil să-l vedem pe Camora în următoarele meciuri”

În jocurile din Liga Națiunilor cu Irlanda de Nord și Austria, România s-a putut baza pe trei fundași stânga: Alin Toșca de la Gaziantep, Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) și Florin Ștefan (Sepsi Sfântu Gheorghe). Bancu a fost titularul postului de fundaș stângă în ambele jocuri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„E posibil să-l vedem pe Camora în următoarele meciuri. Situația lui nu era clară pentru aceste meciuri și nu am vrut să riscăm”, a spus Mirel Rădoi, selecționer România.

„Eu sunt mai naţionalist, îmi doresc români pentru România. Altfel de ce mai chinuim echipele de club cu reguli neprofesioniste cu U21 şi cu juniori în teren, dacă noi ne gândim să naturalizăm jucători străini de 28-30 de ani?”, a declarat Ciprian Marica, fost internațional.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Dacă ar fi după mine, da, l-aș convoca pe Camora. Am şi avantajul de a-l cunoaşte. Am lucrat cu el, am câştigat două campionate împreună, ştiu ce poate. Şi atunci eu l-aş lua. E român, nu se mai întoarce în Portugalia”, a spus Ioan Andone.