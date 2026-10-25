Sport

Mario Camora, băgat în ședință de suporteri după ce CFR Cluj a fost egalată de Dinamo în doar 3 minute

Alex Bodnariu, Ciprian Păvăleanu
25.10.2026 | 22:03
Mario Camora bagat in sedinta de suporteri dupa ce CFR Cluj a fost egalata de Dinamo in doar 3 minute
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Mario Camora, băgat în ședință de fanii lui CFR Cluj. Foto: FANATIK
CFR Cluj a scăpat din mână victoria, deși a condus cu scorul de 2-0 în meciul cu Dinamo. Mario Camora a fost băgat în ședință de suporteri la finalul partidei
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Chiar dacă se află într-o situație dificilă, CFR Cluj continuă să pună probleme până și celor mai puternice echipe din SuperLiga României. Dinamo a simțit pe pielea ei acest lucru, însă cumva a reușit să obțină un punct in extremis, după ce a fost condusă cu 2-0. La final, Mario Camora (39 de ani), căpitanul ardelenilor, a purtat o discuție cu unul dintre suporterii „feroviarilor”, care a coborât pe gazon.

Mario Camora a dat explicații în fața suporterilor după CFR Cluj – Dinamo 2-2

Cu toate că după golul lui Cristi Ignat victoria lui CFR Cluj părea aproape sigură, Dinamo a reușit să restabilească egalitatea prin golurile lui Cătălin Cîrjan și Dean Zandbergen. Ardelenii au văzut cum tabela se schimbă de la 2-0 la 2-2 în doar trei minute, iar la final Mario Camora a fost nevoit să dea explicații.

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Dintr-un motiv sau altul, elevii lui Marius Șumudică „s-au prăbușit” după primul gol al „câinilor” și nu au mai reușit deloc să aibă posesia mingii. Dinamo a dominat copios, iar CFR Cluj nu a mai oferit nicio replică până la final. Tocmai de aceea, căpitanul ardelenilor, care a fost doar rezervă pentru meciul de astăzi, a fost surprins discutând cu unul dintre suporterii ardelenilor. În timp ce asculta „vocea suporterilor”, Camora a stat doar cu capul plecat, chiar dacă, la finalul zilei, este un punct obținut împotriva liderului SuperLigii.

Marius Șumudică o ține pe CFR Cluj pe linia de plutire

Chiar dacă poziția din clasament este una rușinoasă pentru un club cu prestanța lui CFR Cluj, în contextul actual punctele acumulate de Marius Șumudică sunt mult peste așteptări. Chiar dacă a pierdut aproape toți fotbaliștii importanți, cu excepția lui Andrei Cordea și a lui Mario Camora, „Șumi” reușește să facă o echipă competitivă indiferent de adversar.

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Antrenorul formației patronate de Neluțu Varga este conștient că efortul pe care el și elevii săi trebuie să-l facă pentru a ajunge în play-off este supraomenesc, însă acest lucru nu îl face să predea armele încă dinaintea fluierului de start în meciurile contra echipelor tari din SuperLiga României. În timp ce fotbaliștii aplaudau galeria, Marius Șumudică a stat în spatele elevilor săi cu privirea în pământ, fiind dezamăgit în mod clar de cele două puncte cedat pe finalul meciului.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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