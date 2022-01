CFR Cluj, victorie în primul amical din Spania. Ce spune căpitanul Mario Camora. Video

După o săptămână de pregătire fizică intensă, CFR Cluj a obținut o victorie la limită, scor 1-0, în prima partidă amicală a iernii, disputată joi seara, în compania formației spaniole CF La Nucia, ocupantă a locului 6 în Grupa B din eșalonul al treilea. Unicul gol a fost înscris de atacantul croat Gabriel Debeljuh, la doar 21 de minute după fluierul de start.

Mario Camora, optimist după victoria din primul amical al iernii

La finalul meciului, căpitanul Mario Camora a fost încântat de rezultat – cu atât mai mult cu cât antrenamentele dure din ultimele zile și-au pus amprenta asupra echipei – și a dat asigurări că jocul se va îmbunătăți semnificativ până la . Acesta va avea loc duminică, 23 ianuarie, la ora 20:00, pe Arena Națională.

„Un meci greu, pentru că a fost primul după o săptămână de pregătire fizică și echipa a resimțit oboseala. Ei sunt în plin campionat, normal că s-au simțit mult mai fresh și au avut un nivel mai ridicat, dar a fost un test bun pentru noi și importantă e victoria și că n-am primit gol.

E important să câștigăm, să lucrăm bine și să ajungem cât mai repede la un nivel bun din punct de vedere fizic. Vacanța a fost scurtă, noi am avut un an cu foarte multe meciuri și s-a văzut că testele fizice au fost peste așteptările lui Mister. Toată lumea s-a întors fericită și pregătită”, a declarat Camora în scurtul interviu publicat pe rețelele de socializare.

Roger a semnat, dar mai are de așteptat până să evolueze pentru CFR Cluj

În timp ce echipa se pregătește intens la Oliva, Neluțu Varga și Cristi Balaj depun toate eforturile pentru a-i aduce lui Dan Petrescu toți jucătorii pe care îi dorește. După Sergiu Buș, Karlo Letica și Marko Dugandzic, să ajungă la un acord cu oficialii campioanei. Acesta a fost prezentat oficial, dar va ajunge sub comanda „Bursucului” abia la finalul sezonului.

„Suntem bucuroși să vă anunțăm că începând din sezonul următor, Roger Junio Rodrigues Figueira, în prezent jucător al celor de la UTA Arad, va evolua la CFR Cluj sub comanda lui Dan Petrescu. Îi urăm bun venit și îl așteptăm în Gruia!”, se arată în comunicatul emis de club.

Avertisment pentru Alibec: „Nu ar trebui să-l intereseze banii, ci pregătirea!”

În altă ordine de idei, Denis Alibec nu este deloc mulțumit de statutul său în lotul campioanei și își dorește să plece, numai că misiunea de a-și găsi un nou angajament nu pare deloc ușoară. Cristi Balaj .

„Nu a existat compatibilitate în concepția de joc între ceea ce cerea Dan Petrescu și ce oferea el. Mi-a spus că vrea să plece de la CFR, că nu vrea să meargă în cantonament, mi-a spus că are un preparator. Eu nu am încredere în acel preparator și i-am spus să se antreneze la Cluj.

El acum se antrenează la Cluj. Ne asumăm acest risc de a nu fi bine pregătit, el este la Cluj, dar nu știm dacă va mai juca. El face două antrenamente pe zi, dar la noi jucătorii care sunt în cantonament au prioritate de a fi pe listă.

Nu i s-a propus rezilierea, degeaba i-am spune să plece că nu are unde să meargă. De aceea nu a reziliat pentru că nu are unde să meargă. Am vorbit prin impresarul lui cu Kayeserispor și le-am explicat că este într-o formă mult mai bună decât atunci când a venit.

El este un jucător de calitate și echipa națională are nevoie de el, partea financiară nu ar trebui să-l intereseze pentru că are un contract foarte bun cu echipa din Turcia. Nu banii trebuie să conteze, ci pregătirea”, a explicat președintele grupării ardelene.