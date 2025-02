Mario Camora, cu moralul la pământ după Poli Iași – CFR Cluj 1-1. „Nu trebuia să plecăm fără cele 3 puncte”

CFR Cluj a făcut un pas greșit în Superliga României. Ardelenii au remizat 1-1 în deplasarea cu Poli Iași. Condițiile de joc au fost foarte dificile. A nins copios, iar suprafața de joc a fost acoperită de un covor de zăpadă.

Poli Iași – CFR Cluj 1-1

Echipa lui Dan Petrescu a început mai bine meciul. Korenica a deschis scorul rapid, în minutul 5.

Lucrurile nu au stat însă așa. Guilherme a restabilit egalitatea la mijlocul reprizei secunde.

Mario Camora: „Trebuia să dăm mai mult. Am ratat șansa să fim pe primul loc”

La final, jucătorii lui Dan Petrescu s-au declarat dezamăgiți de faptul că nu au reușit să tranșeze meciul și să obțină victoria. Mario Camora consideră că echipa sa trebuia să câștige meciul cu Iașiul și a vorbit despre suprafața de joc, care a fost aproape impracticabilă.

„Un meci pe care trebuia să îl câștigăm neapărat. Am jucat cu un om în plus, dar nu am intrat bine deloc pe teren în repriza a doua. Înainte de 1-1, am avut o ocazie mare, trebuia să dăm gol cu poarta goală.

Problema a fost că nu am intrat bine pe teren. Nici primele 5 minute din meci nu au fost bune. Nu trebuia să plecăm fără cele 3 puncte. Aveam 1-0, adversarul era în 10.

Acest meci era important pentru noi, puteam ajunge pe primul loc, dar am pierdut două puncte.

Terenul a fost cum a fost, la fel pentru ambele echipe. A trebuit să ne adaptăm. Nu e o scuză. Trebuia să dăm mai mult. Când obiectivul e să ajungi pe primul loc și ai un om în plus, nu poți să pleci fără 3 puncte de aici.

Am ratat șansa să fim pe primul loc. Suntem toți acolo sus, diferența e foarte mică. Trebuie să câștigăm următorul meci cu Petrolul, care va fi foarte greu. E ultima lor șansă, cred”, a explicat Mario Camora după meciul de la Iași.