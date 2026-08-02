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Mario Camora, detalii de ultimă oră despre restanțele de la CFR Cluj: „Am avut o discuție cu patronii. Ne-au spus clar”

Mario Camora și Stefan Drazic au reacționat după eșecul suferit de CFR Cluj pe terenul Rapidului. Căpitanul „feroviarilor” a oferit ultimele detalii cu privire la situația financiară a clubului.
Bogdan Mariș
03.08.2026 | 00:18
Mario Camora detalii de ultima ora despre restantele de la CFR Cluj Am avut o discutie cu patronii Neau spus clar
ULTIMA ORĂ
Mario Camora (39 de ani) a reacționat la finalul partidei Rapid - CFR Cluj 3-1. FOTO: Renato Anghelescu / Fanatik
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După două victorii clare, 5-0 cu FC Voluntari și 3-0 cu Alashkert, CFR Cluj a cedat cu 1-3 pe terenul Rapidului în etapa 3 din SuperLiga. Căpitanul Mario Camora (39 de ani) a vorbit la final despre eșecul suferit, dar și despre situația în care se află clubul din punct de vedere financiar. Atacantul Stefan Drazic, care a înscris unicul gol al „feroviarilor”, a comentat la rândul său rezultatul.

Mario Camora, detalii de ultimă oră despre situația financiară de la CFR Cluj

Experimentatul fundaș a dezvăluit că jucătorii CFR-ului au primit un salariu în această săptămână. „Facem ce ne place, în primul rând pentru noi, că suntem profesioniști. Important e să lucrăm în fiecare zi, să nu spună nimeni că nu suntem profesioniști sau că suntem mercenari. Mergem la antrenament și lucrăm bine, în primul rând pentru noi. Trebuie să ne pregătim pentru noi și pentru club, suporterii care vin să ne susțină merită acest efort.

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Eu am încredere, am avut o discuție cu patronii și cu conducerea, ne-au spus clar că ne vor rezolva până săptămâna viitoare. Au plătit un salariu, ne-au promis că ne plătesc până vineri. Eu am mare încredere. Omul acesta merită să facem un efort pentru club, pentru că și el face pentru noi, știm că nu e ușor în ziua de astăzi să susții un club”, a afirmat Mario Camora, conform Digi Sport, după eșecul suferit în Giulești contra Rapidului.

Căpitanul CFR-ului a prefațat duelul cu Tromso din Conference League: „Vom înfrunta un adversar greu, e dificil contra echipelor nordice. Avem șansa noastră, trebuie să ne luptăm pentru ea. (n.r. anul trecut ați pierdut 2-7 cu o altă echipă nordică) Ce a fost a fost. FCSB acum a pierdut cu cine a pierdut, iar anul trecut a făcut un sezon bun în Europa. Craiova a pierdut, eu mă așteptam să se califice mai departe după primul meci, am spus colegilor că o să întoarcă rezultatul. Nu mai există meci ușor”.

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Stefan Drazic, dezamăgit după Rapid – CFR Cluj 3-1

Stefan Drazic a înscris din nou pentru CFR Cluj, reușita din duelul cu Rapid fiind cea de-a treia pentru atacantul sârb, care a oferit și 3 pase decisive în cele 3 jocuri disputate în tricoul „feroviarilor”. La final, sârbul a recunoscut că echipa sa a arătat rău în prima repriză. „E dureros să pierzi așa. Rapid a arătat caracter, a fost energică. Știam la ce să ne așteptăm de la Rapid, că este o echipă agresivă, cu energie multă.

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Am intrat moi și acest lucru e inacceptabil, cum am intrat în prima repriză, fără energie. Dacă ești pregătit și ai energie, nu există niciun motiv să eșuezi. Mă simt bine la CFR. încerc să dau tot ceea ce am mai bun. Nu știam toate problemele de la CFR înainte să ajung aici. Nu știam tot ce se întâmplă în interiorul clubului. Sunt jucător nou”, a spus Stefan Drazic la finalul întâlnirii.

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