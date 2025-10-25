Mario Camora, devastat după CFR Cluj – Farul 0-2: „Nu mai trebuie să ieșim din casă de rușine”

ADVERTISEMENT

Criza de la CFR Cluj se adâncește și mai mult după ce Farul s-a impus cu 0-2 în etapa a 14-a din SuperLiga. Rămași fără Andrea Mandorlini, „feroviarii” au cedat în două rânduri în primele 20 de minute ale jocului. Ce gânduri a avut Mario Camora la finalul întâlnirii.

Mario Camora, devastat după CFR Cluj – Farul 0-2

Mario Camora a rămas fără cuvinte la finalul partidei dintre CFR Cluj și Farul. Căpitanul formației din Gruia a mărturisit că trebuie să se schimbe ceva în jocul echipei, altfel clubul se va lupta la retrogradare.

„Sincer, nu mai știu ce să spun în fața voastră. Am luat două goluri foarte ușor, suntem o echipă care primește foarte multe goluri. Prima repriză nu a fost bună deloc. Au dreptate cei de la Farul când spun că au avut atitudine față de noi. În prima repriză nu am jucat, nu am făcut pressing. Poți să pierzi, dar să pierzi cu atitudine.

Suntem pe un loc foarte rușinos! Dacă vom continua așa, vom lupta la retrogradare. Suporterii au mare dreptate să fie supărați. Mie îmi e rușine, de când sunt la CFR nu am avut astfel de momente. Acesta este cel mai greu moment al meu de când sunt la CFR”, a mărturisit Mario Camora la flash-interviu.

Camora, în lacrimi la finalul partidei

Căpitanul de la CFR Cluj a recunoscut că a lăcrimat după fluierul final. Mario Camora face apel la colegii săi ca să-și revină. Ba mai mult, fotbalistul a transmis că nimeni nu ar trebui să iasă din casă de rușine.

„Prestația noastră a fost rușinoasă! Dacă aveam o prestație bună, suporterii ar fi fost lângă noi, așa cum au fost până acum. Scuzele nu ajung, trebuie să demonstrăm pe teren. Trebuie să ne fie rușine la toți, nu ar trebui nici să ieșim din casă de rușine.

(n.r. – Ai intrat cu lacrimi în ochi la vestiar) Da, e cel mai dureros al meu la CFR. Iubesc acest club, țin foarte mult la el. Nu am mai trecut niciodată prin așa ceva și e normal să vină și emoția. Trebuie să găsim soluții, dacă vom continua să arătăm așa, sezonul viitor vom juca la 11 dimineața, la Liga a 2-a”, a conchis Mario Camora.

Alin Fică, dezamăgit după înfrângerea suferită

, Alin Fică a dat vina pe noroc la golurile marcate de adversari. Cât despre forma echipei, mijlocașul a transmis că poziția din clasament nu este deloc onorabilă și doar jucătorii sunt responsabili pentru acest lucru.

„Văd că se adâncește cât mai mult lipsa rezultatelor. O echipă precum CFR Cluj nu trebuie să treacă prin aceste momente, dar noi am ajuns în situația asta și nu avem decât ca tot noi să o redresăm.

Am început în primele 5 minute bine, dar după a venit golul acela cu noroc. Norocul face parte din fotbal și trebuie să acceptam acest lucru”, a declarat Alin Fică la flash-interviu.

Alin Fică, fără cuvinte după CFR Cluj – Farul

În continuare, Alin Fică a expus faptul că și să lucreze mai mult, pentru ca rezultatele să se schimbe. Cât despre suporterii supărați, mijlocașul a mărturisit că nu îi judecă, aceștia având dreptate să fie nemulțumiți.

„Rezultatul de pe tabelă contează, ci nu statisticile, ele nu au contat în această seară deloc. Trebuie să dăm volumul mai încet, să vorbim mai puțin și să facem mai mult. CFR-ul nu este o echipă de acest loc.

Suporterii au perfectă dreptate ca să fie supărați. Noi suntem singurii vinovați, nu aveam ce să facem în acest moment, ci doar să trecem la treabă și să muncim mult mai mult. Să sperăm că ne vom îndeplini obiectivul la final”, a adăugat Alin Fică.

Pe ce loc se află CFR Cluj după înfrângerea cu Farul

În urma înfrângerii cu Farul, CFR Cluj a rămas doar cu 13 puncte acumulate în primele 14 etape din SuperLiga. Formația din Gruia ocupă treapta a 13-a din clasament și se află la 6 lungimi de primul loc care asigură prezența în play-off.