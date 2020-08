Mario Camora, distrus după ratarea calificării: “Nu vă supărați, nu este un moment bun să vorbesc de națională”

CFR Cluj a ratat dramatic calificarea în turul doi preliminar al Ligii Campionilor cu Dinamo Zagreb. Scorul a fost 2-2 după primele 120 de minute, însă croații s-au impus după loviturile de departajare.

Ardelenii merg în Europa League, în turul trei preliminar. Echipa lui Dan Petrescu va fi cap de serie la tragerea la sorți și chiar poate să meargă direct în play-off fără să joace, dacă va avea noroc la urne.

Mario Camora a fost foarte supărat la finalul confruntării cu Dinamo Zagreb și nu a vrut să audă de întrebările despre convocarea la naționala României, acum că este cetățean român. El a spus că e prea trist ca să se gândească la asta:

“La loterie a fost. Noi am avut ocazii să facem mai mult. Ei au jucat în 10 și n-am putut marca. Asta este. Trebuie să ne ridicăm moralul și vrem să ne calificăm în Europa League. Nu am cuvinte. Nu am vrut să le dăm șansa contraatacului, trebuia să fim mai calmi, să avem o posesie mai mare.

Nu mai putem face nimic, trebuie să ne calificăm în Europa League. Nu avem scuze că am pierdut, avem șanse sâmbătă. Am avut azi o șansă mare, nu cred că era nevoie de două manșe. Trebuia să ne creăm ocazii mai mari de gol. Asta este.

Nu vă supărați, nu cred că este un moment să vorbesc de echipa națională. Nu este un moment bun să mă gândesc la asta, nu vă supărați pe mine. Sunt supărat, trist pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi”, a spus Camora la finalul meciului.

