Mario Camora, dorit de Miriuță la Poli Iași! Șfaițer: „A fost o discuție”. Ce se întâmplă cu transferul lui Kresic

Vasile Miriuță i-a cerut transferuri lui Cornel Șfaițer la Poli Iași. Oficialul grupării din Copou a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că fostul tehnician de la , doi fundași cu experiență în campionatul românesc.

Cornel Șfaițer, detalii despre transferurile de la Poli Iași: „O să căutăm întăriri”. Ce spune despre Mario Camora și Kresic

Cornel Șfaițer l-a înlocuit pe din etapa trecută. Oficialul de la Poli Iași caută întăriri pentru fostul antrenor de la CFR Cluj în ultimele zile ale perioadei de mercato.

La FANATIK SUPERLIGA, Cornel Șfaițer a dezvăluit ce jucători caută Poli Iași în mercato. Emisiunea este live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri a săptămânii.

„O să căutăm să ne întărim în zilele viitoare cu unul sau doi mijlocași și un atacant. Nu înseamnă că nu am avut jucători în vedere sau nu avem, dar nu vrem să ne grăbim și să luăm orice jucător. Vrem un jucător care să aducă un plus.

Cei de pe bancă nu au făcut diferența. Toată lumea caută atacanți și mijlocași, noi am suferit în compartimentul ofensiv. Au apărut greșeli individuale în defensivă când nu am reușit să ținem de minge.

Am făcut un joc bun la Rapid, am făcut o repriză bună acasă cu Hermannstadt. Am crezut într-un rezultat pozitiv, am ratat incredibil. Gheorghiță a ratat din doi metri, a avut multe oportunități în ultimele meciuri”, spune Cornel Șfaițer.

Vin Mario Camora și Kresic la Poli Iași? „A fost o discuție”

Vasile Miriuță i-a dorit la Poli Iași pe Anton Kresic și Mario Camora de la CFR Cluj. Cornel Șfaițer a mărturisit că cei doi jucători din SuperLiga nu vor ajunge în Copou.

„(n.r. – Vine Kresic de la CFR Cluj?) Nu, nu. Iași e un oraș minunat, dar poziția din clasament… Jucătorii trebuie să vină cu sufletul, de ăștia avem nevoie acum. Să dea totul, să joace meci de meci și să ne îndeplinim obiectivul.

(n.r. – L-a cerut Vasile Miriuță pe Mario Camora?) A fost o discuție, dar nu am mers mai departe. Camora joacă până la 41 de ani. El joacă, nu glumește. E un luptător, un jucător important și un căpitan pentru CFR, cred că este un model de urmat”, a mai spus președintele.

