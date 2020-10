Mario Camora, după ȚSKA Sofia – CFR Cluj 0-2: „Am controlat jocul, nu țin minte vreo ocazie a lor”

Mario Camora a declarat după ȚSKA Sofia – CFR Cluj 0-2 că nu ține minte vreo mare ocazie a bulgarilor, în special după primele 15 minute ale partidei.

CFR a reușit să câștige primul meci din grupele Europa League, în deplasare în Bulgaria, împotriva unei echipe cu care se luptă pentru calificarea în fazele eliminatorii ale competiției.

Fundașul a analizat partida câștigată de ardeleni, atât din perspectiva jocului, cât și a atmosferei creată de fanii bulgari, cărora le-a fost permis accesul în stadion. Peste 12.000 de fani au asistat la partidă, punând presiune pe adversari, dar favoriții acestora au pierdut partida.

Mario Camora, după ȚSKA Sofia – CFR Cluj 0-2: „Nu țin minte vreo mare fază a lor”

Fundașul naturalizat Mario Camora consideră că doar 15 minute au fost surprinși de adversari, iar apoi au controlat jocul.

„Știam că e o echipă puternică din punct de vedere fizic, s-a văzut. După primele 15 minute am echilibrat meciul, nu țin minte vreo mare ocazie de joc. Apoi, au venit fazele fixe din care am înscris și am câștigat. Antrenorul ne-a zis să avem încredere în continuare, am venit cu obiectivul clar să câștigăm trei puncte, am jucat mai bine, am combinat mai mult, am avut mai multe ocazii după pauză, dar cred că au căzut fizic după minutul 60. După primul gol al nostru, au căzut și moral bulgarii, iar noi am căpătat mai multă încredere”, a declarat Camora.

Căpitanul ardelenilor a vorbit și despre accesul fanilor pe stadion, dorindu-și ca acest lucru să fie posibil cât mai repede și în România.

„E important pentru noi, pentru jucători, pentru club, pentru suporteri, ne-am bucura foarte mult să avem și noi suporteri la Cluj, dar din păcate nu se poate. Ne era dor să vedem spectatori pe stadion, de această competiție și vrem să fim prima dată sănătoși, să trecem peste această problemă și apoi să avem din nou prezența suporterilor”, a adăugat Mario Camora.

Mario Camora: „Am suferit cu toții la națională”

„Am suferit cu toții la națională, dar viața merge înainte. Caracterul unui jucător se vede atunci când pierzi, e important să ținem capul sus. Asta e parerea fiecăruia, eu o respect, din fericire suntem într-o țară în care fiecare poate spune ceea ce vrea. Eu sunt sigur că dacă era totul bine, aș fi fost lăudat, am greșit în acel meci și am fost criticat. Dar asta m-a motivat să joc și mai bine la club, să primesc o a doua șansă la națională”, a declarat fundașul imediat după terminarea partidei.