Mario Camora, furios după Young Boys – CFR Cluj 2-1: “Un arbitru penibil! Nu am văzut aşa ceva în viaţa mea”

Young Boys a învins-o pe CFR Cluj, scor 2-1, în ultima etapă din grupele Europa League. Campioana României a ratat calificarea în 16-imile de finală, după un penalty inventat de arbitru în minutul 90+2.

La finalul meciului de la Berna, jucătorii lui CFR Cluj au fost furioşi din cauza fazei în care Young Boys a egalat, iar Cristi Bălgrădean a fost eliminat.

Mario Camora a avut un discurs dur la adresa lui Benoit Bastien, arbitrul meciului Young Boys – CFR Cluj 2-1. Căpitanul campioanei României l-a catalogat drept penibil pe “centralul” din Franţa.

Mario Camora l-a făcut praf pe arbitrul de la Young Boys – CFR Cluj 2-1

“Echipa a făcut un meci foarte bun. A fost un arbitru penibil. Nu ştiu cum arbitrează acest om în Europa League sau Liga Campionilor.

Nu am alt cuvânt, doar penibil. Nu am văzut aşa ceva în viaţa mea. Nu mai am cuvinte. CFR Cluj a făcut un meci foarte bun. Meritam să ne calificăm”, a declarat Mario Camora.

Damjan Djokovic l-a ironizat pe arbitru în finalul meciului

În minutul 90+8, după ce Young Boys Berna a marcat al doilea gol al meciului, Damjan Djokovic a fost eliminat de Benoit Bastien. Mijlocaşul campioanei României a văzut cartonaşul roşu după ce i-a arătat arbitrului francez că este “zero”, fiind vizibil iritat de deciziile scandaloase luate de acesta în finalul meciului.