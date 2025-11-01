Mario Camora le-a dat dreptate lui Iuliu Mureșan și Daniel Pancu după Dinamo – CFR Cluj 2-1: „E complicat să te antrenezi așa”

ADVERTISEMENT

Dezamăgirea este cuvântul de ordine în tabăra celor de la CFR Cluj, după înfrângerea suferită în fața lui Dinamo. Mario Camora, veteranul echipei din Gruia, a tras câteva concluzii după partida de pe Arena Națională și i-a dat dreptate lui Iuliu Mureșan.

CFR, răpusă pe final de Dinamo

Ardelenii au fost la un pas de victorie în fața câinilor roșii. CFR Cluj a condus până pe finalul meciului de pe Arena Națională, însă pleacă acasă fără nici măcar un punct, iar situația din clasament devine una tot mai îngrijorătoare.

Doleanțe din partea jucătorilor de la CFR după 1-2 cu Dinamo

a, este de acord cu afirmațiile lui Iuliu Mureșan, președintele clubului, care spunea recent că în lot sunt prea mulți jucători, iar . De asemenea, Daniel Pancu, în reacția pe care a avut-o în momentul în care a confirmat că va veni în Gruia, .

„Am avut ocazii clare de gol, nu putem spune că nu, dar o echipă ca CFR nu poate lua două goluri în două minute. Trebuie să fim mai concentrați, pentru că altfel nu putem câștiga.

Trebuie să lucreze cu noi Pancu, dar important e și noi să-l ajutăm. Trebuie să găsească un grup de calitate, iar noi să rămânem uniți ca să scoatem echipa din situația asta. Avem mulți jucători, e complicat să faci antrenamente așa, dar nu e treaba mea. Eu trebuie să muncesc și să-i ajut pe băieți.

Avem o jumătate de sezon foarte proastă, am fost slabi, ăsta e adevărul. Anul trecut, când aveam 1-0, nu mai luam gol. Acum luăm goluri pe final, e complicat”, a transmis fundașul dreapta al echipei de pe Someș la zona mixtă.