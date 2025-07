Mario Camora, impresionat de Rapid după 1-1 cu CFR Cluj: „Puține echipe vor câștiga aici”

La finalul meciului Rapid – CFR Cluj 1-1 de duminică seară din etapa a doua a Superligii, Mario Camora s-a arătat impresionat de jocul prestat de echipa din Giulești.

Mario Camora, impresionat de Rapid după meciul direct din Giulești: „O echipă omogenă, puține echipe cred că vor câștiga aici”

El a opinat că în actuala stagiune va fi foarte greu pentru orice formație să se impună pe acest stadion. „Veteranul” ardelenilor a mai apreciat și că cele două echipe și-au împărțit reprizele în această partidă, astfel încât rezultatul final este unul echitabil.

De asemenea, Camora a mai vorbit și despre faptul că se simte extrem de bine atunci când evoluează din trei în trei zile, în ciuda vârstei sale înaintate. Nu în ultimul rând, a punctat și câteva elemente referitoare la

„Secretul e că mă pregătesc bine, încerc să am cât mai multă grijă de mine, îmi place să joc din 3 în 3 zile, pentru mine așa e cel mai bine. Mister a văzut că eram pregătit, a avut încredere în mine, Simao din păcate încă e accidentat, eu mă bucur, îmi place să joc din 3 în 3 zile.

Analiza fundașului stânga asupra duelului propriu-zis: „Cred că e un rezultat echitabil”

În prima repriză noi am controlat, am avut ocazii, puteam să mai dăm un gol. A doua repriză, am primit un gol prea repede, cred că asta a mișcat un pic moralul echipei. Și după aia oboseala, dar cred că e un rezultat echitabil.

O echipă omogenă, din primul 11 cred că toți erau aici și anul trecut. Mister Șumudică a făcut o treabă bună, acum fiecare antrenor are stilul lui, Mister Gâlcă are alt stil, fiecare cu stilul lui, important e ca la final să faci treaba și să îți atingi obiectivul.

Puține echipe cred că vor câștiga aici, o echipă bună, e un punct bun pentru noi. Acum trebuie să ne odihnim și să facem un meci bun cu Lugano.

De obicei câștigi campionatul cu echipele considerate mai mici, fără jigniri. Trebuie să ne gândim în primul rând la meciul cu Lugano, e foarte important pentru noi toți”, a declarat Mario Camora la finalul meciului