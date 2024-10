Mario Camora, impresionat de un adversar din Petrolul – CFR Cluj 0-0: „L-am felicitat”

Mario Camora (37 de ani) a luat cuvântul după Căpitanul vicecampioanei a comentat semieșecul de pe „Ilie Oană” și a vorbit în termeni laudativi despre un adversar.

CFR Cluj a ratat victoria la meciul 1000 în SuperLiga. Cum a comentat Mario Camora: „E mai ușor să vorbim după”

La Ploiești, CFR Cluj a jucat meciul 1000 în SuperLiga. În 398 dintre aceste partide a evoluat și Mario Camora, care este fotbalistul ardelenilor din vara lui 2011. Fundașul stângat a comentat remiza albă cu Petrolul, care o duce pe CFR pe locul 3, cu 19 puncte, șapte mai puține decât

ADVERTISEMENT

„S-a jucat puțin fotbal. Cred că e un rezultat echitabil. Noi am venit să câștigăm, dar e mai ușor să vorbim după. D-aia am spus că e echitabil.

Am avut câteva ocazii, au avut și ei 2-3 din corner. Am avut și noi, am intrat bine în joc, a avut și Michal la început. E un punct, ne odihnim și sper să câștigăm vineri cu Sepsi”, a declarat Mario Camora.



ADVERTISEMENT

Mesaj pentru Mihnea Rădulescu: „Să rămână cu picioarele pe pământ”

Ajuns la 37 de ani, Mario Camora a avut pe „Ilie Oană” un adversar cu 18 ani mai tânăr. Este vorba despre internaționalul de tineret Mihnea Rădulescu. La finalul partidei, Camora l-a felicitat pe mijlocașul dreapta, care tocmai s-a calificat cu naționala de tineret la Campionatul European.

„(n.r. – despre duelurile cu Mihnea Rădulescu) Un jucător talentat. S-a văzut ce a făcut în campionat și la U21. L-am felicitat. I-am zis să rămână cu picioarele pe pământ, să lucreze, că poate fi un jucător de viitor.

ADVERTISEMENT

Îmi pare rău că n-am câștigat acest meci. Voiam să câștigăm pentru club, pentru suporteri. 1000 de meciuri în prima ligă. Din păcate nu s-a putut.

Sperăm să câștigăm următorul meci de acasă”, a mai spus Camora, după Petrolul Ploiești – CFR Cluj 0-0.

ADVERTISEMENT

Următorul meci al lui CFR Cluj în SuperLiga este programat vineri, 25 octombrie, cu Sepsi. Partida va începe la ora 21:00 și se va disputa pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.