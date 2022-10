Mario Camora, internat de urgență la Spitalul Universitar din București, chiar înainte de Rapid – CFR Cluj: “Va intra în operație”

Mario Camora a fost internat la Spitalul Universitar din București aseară, iar în urma unor investigații medicii au constatat că este vorba despre o criză de apendicită. , scor 0-3.

Mario Camora a făcut o criză de apendicită înainte de Rapid – CFR

, Mario Camora a acuzat dureri abdominale și febră și a fost internat de urgență la Spitalul Universitar din București.

Potrivit , fundașul stânga de la CFR Cluj a suferit o criză de apendicită. Totuși, căpitanul ardelenilor a refuzat să se opereze în capitală.

Atât medicii, cât și oficialii campioanei României i-au recomandat lui Marius Camora să se opereze la București, însă fotbalistul cu 8 apariții în tricoul României a vrut să meargă la Cluj pentru a suferi intervenția chirurgicală și pentru a fi alături de familie.

Mario Camora vrea să se opereze la Cluj

Cristi Balaj, președintele formației pregătite de Dan Petrescu, a oferit detalii despre starea lui Mario Camora, care a confirmat că fotbalistul va merge la Cluj pentru operație.

”Situația este sub control. A avut anumite dureri în zona abdominală, are o problemă cu apendicele din ce am înțeles. A fost primit foarte bine la Spitalul Universitar București. L-au spitalizat, este transportabil. Va merge la Cluj, vrea să fie mai aproape de familie.

Am discutat cu el, i-am făcut o recomandare, dar nu pot să decid în locul lui. E o persoană matură. E foarte apropiat de familie și vrea ca familia să îi fie aproape. Am discutat cu medicii, poate fi transportat. I-au făcut perfuzii. Când vorbim de o problemă medicală, putem doar recomanda”, a declarat Cristi Balaj, la .

Cristi Balaj: „Viața este mai importantă decât un joc”

Cristi Balaj a continuat să vorbească despre cazul lui Camora. Liderul ardelenilor ar putea lipsi de pe teren aproximativ o lună.

”În orice situație medicală există un risc. Important este să fie bine. Nu știm cum va ajunge, ori cu avionul, ori cu mașina. El umblă pe picioare, se deplasează. El știe mai bine nivelul durerilor pe care le are. A comunicat cu medicii de la Spitalul Universitar. Mai mult decât să îi fac o recomandare nu pot să fac. Eu i-am recomandat să rămână aici, el decide.

Eu nu am fost cu el la spital să stau de vorbă și cu medicii. A mers medicul echipei. De îndată ce va ajunge la Cluj, va intra în operație. E important ca el să fie bine. L-am pierdut la câteva meciuri importante, dar viața este mai importantă decât un joc. Cu cât te operezi mai târziu, cu atât recuperarea este mai grea”, a mai spus Cristi Balaj.

Adrian Mutu a fost operat de apendicită în septembrie

Și antrenorul adversarei de diseară al lui Camora, la începutul lunii septembrie, înainte de FC U Craiova – Rapid.

”Adrian Mutu a fost operat cu succes și îi va susține pe băieți de pe patul de spital! Antrenorul nostru a suferit o intervenție chirurgicală, în urma unei crize de apendicită acută.

Îi mulțumim domnului doctor Constantin Oprescu și tuturor celor care l-au îngrijit la Spitalul De Urgență Floreasca Din Capitală! Multă sănătate, Mister! Recuperare ușoară și te așteptăm cât mai rapid alături de noi!”, era mesajul postat pe pagina de Facebook a giuleștenilor pe 10 septembrie.