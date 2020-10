Mario Camora, interviu special despre viață și fotbal: „Mi-a fost foarte greu. Până la 18 ani lucram la termopane, jucam în liga a cincea și aveam 50 de euro pe lună!” Exclusiv

Mario Camora a discutat cu FANATIK despre planurile sale de viitor, dar a dezvăluit problemele foarte mari pe care le-a întâmpinat pentru a ajunge fotbalist.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Românul Mario Camora, convocat de Mirel Rădoi la echipa națională pentru barajul cu Islanda, este primul străin care va fi tricolor. În reportajul exclusiv realizat de FANATIK la Cluj în urmă cu câteva zile și pe care-l puteți regăsi pe site, aflați totul despre viața lui Mario în țara noastră: cum a ajuns aici, ce a însemnat întâlnirea cu soția sa, ce face fiul Enrico, cum își petrece timpul liber, ce mănâncă, ce citește, ce nu suportă.

Mario Camora, interviu exclusiv pentru FANATIK: „Am avut o singură accidentare gravă la 19 ani”

Mario, cât mai ai de gând să joci?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Asta depinde de fiecare. Eu am un organism care nu mi-a făcut probleme în carieră. Am avut o singură accidentare gravă pe la 19 ani, în rest… Nu sunt un jucător care să mă accidentez, dovadă și numărul de meciuri pe care-l joc în fiecare sezon. Mai încă doi ani de contract cu CFR Cluj și cred că joc fără emoții.

Ai fost aproape acum un an și jumătate să pleci în Turcia…

ADVERTISEMENT

– Am fost la un pas să plec atunci. Eram în cantonament în Antalya cu CFR, intrasem în ultimele șase luni de contract cu Clujul, dar am decis să rămân aici. Chiar dacă salariul propus de echipa din Turcia era mult mai mare. Nu ne-a fost ușor. Eu și familia am avut de luat o decizie grea atunci, dar a fost decizia bună. A contat și faptul că băiatul începuse școala la Cluj.

344 de meciuri are Camora pentru CFR Cluj în 9 ani. A marcat 9 goluri și a dat 29 de pase de gol

„Oferta pentru mine de la Steaua a ajuns la domnul Mureșan și s-a blocat acolo!”

Puteai să ajungi și la FCSB la un moment dat, când te-a dorit Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Eu, personal, nu am ajuns să negociez cu Steaua în acel moment. Ceea ce știu este că oferta lor a ajuns doar la domnul Iuliu Mureșan și s-a blocat acolo! CFR era în insolvență, iar domnul Mureșan nici nu mi-a mai zis că mă vrea Steaua. Cred că se gândea să nu mă piardă și pe mine, după ce plecaseră și alți jucători de bază din cauza situației cu insolvența.

E posibil să ți se fi schimbat toată cariera dacă ajungeai la FCSB?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Nu se știe, într-adevăr, se putea orice. Dar eu sunt mândru că am rămas la CFR Cluj și am intrat în istoria acestui club. Și mă gândesc să joc cât mai mult, să dau totul, cât stau pe teren să fiu la maximum.

„Dacă Mister Rădoi consideră că pot fi un plus, ar fi o mare mândrie pentru familia mea să joc la naționala României”

Ești un jucător foarte apreciat pentru că joci bine aproape tot timpul.

ADVERTISEMENT

– Cred că evoluțiile mele nu au fost nici jos, nici sus, ca să spun așa. Am fost și sunt un jucător constant, care a încercat să-și facă treaba la același nivel indiferent de meci și de adversar.

Dacă tot nu te-ai întâlnit cu Mirel Rădoi la FCSB, o vei face la echipa națională!

ADVERTISEMENT

– Dacă Mister Rădoi consideră că pot fi un plus pentru naționala României, pentru tactica pe care el o pregătește la meciul care urmează, atunci voi juca. Am spus-o și o repet: am cerut cetățenia română pentru că vreau să rămân în România, dar dacă va fi să și joc pentru naționala României va fi o mândrie mare de tot pentru mine și pentru familia mea.

„Dan Petrescu e enervant în primele trei-patru luni până îl cunoști”

Ai fost convocat pentru meciul de baraj cu Islanda din 8 octombrie, apoi Norvegia și Austria în Liga Națiunilor.

– Tot ceea ce trebuie să fac e să-mi văd de treaba mea, să fiu ok fizic, dar și din punct de vedere mental.

E atât de enervant Dan Petrescu în vestiar?

– Toată lumea știe că Dan Petrescu este un om obsedat de fotbal. Profesionist sută la sută. El se gândește la fotbal 24 de ore din 24. Poate spui că e enervant în primele trei-patru luni până îl cunoști. Dar vezi că tot ce face este ca echipei să-i fie bine și să câștige. Este un antrenor deosebit, pe care trebuie să-l apreciem și noi, jucătorii, și conducerea, și suporterii. A făcut și face performanță la CFR Cluj.

„Nu e în planurile mele să fiu conducător la CFR Cluj. Mă apuc de antrenorat”

E greu de discutat cu Dan Petrescu în preajma meciurilor?

– Trăiește foarte intens toate fazele. A văzut oricine. Vrea să câștigăm orice partidă. Dar după ce se liniștește, este o altfel de persoană. Poți să faci cu el o caterincă, ține la glume, deci este total schimbat. Are suflet foarte bun și eu știu foarte bine acest lucru. Mie îmi place să lucrez cu Dan Petrescu și sper să o fac până închei cariera.

Vei fi conducător la CFR Cluj după ce termini ca jucător?

– Sincer, nu e în planurile mele să fiu conducător. Vreau să fac cursurile de antrenori și să mă apuc de meseria asta. Nu-mi place să stau în birouri, vreau să fiu pe teren și după ce nu mai joc fotbal. Mă gândesc să-i învăț pe alții ce știu eu.

„De mic, nu am avut posibilități. La 16 ani am renunțat și la școală, trebuia să muncesc”

Poate îl antrenezi la un moment dat pe Enrico, băiatul tău…

– Ar fi ceva! Îi place foarte mult fotbalul și joacă atacant, nu ca mine, fundaș. Enrico e înnebunit după Ronaldo, cum îți povesteam și de aceea joacă vârf, să marcheze non-stop. Enrico știe deja că viața nu e ușoară și ca să ajungem sus trebuie să muncim și să fim serioși. Asta i-am transmis băiatului meu.

I-ai dat exemplul tău personal?

– Da, al meu și al lui Ronaldo. Eu, de mic, nu am avut posibilități să joc fotbal. Mi-a fost foarte greu. Până la 18 ani am jucat doar în liga a cincea, la echipe de amatori. Nu m-a ajutat nimeni. Între 16 și 18 ani am lucrat la termopane. La 16 ani am renunțat la școală pentru că nu aveam condiții.

„Mă trezeam la 7:30, mergeam la muncă până la 5:30, la 7 seara antrenament, ajungeam acasă, mâncam și la culcare!”

Cum ai reușit să ajungi în prima ligă din Portugalia și apoi la CFR Cluj?

– A fost greu, dar acum, când mă uit în urmă, sunt tare mândru. La mine acolo unde am început fotbalul, aveam salariu de 50 de euro pe lună și primă de 10 euro la victorie! De acolo am pornit. Mă trezeam la 7:30 dimineața, mergeam la muncă, mă întorceam la 5:30 după-amiaza, iar la 7 seara, de patru ori pe săptămână, aveam antrenament. Ajungeam acasă la 10 seara, mâncam ceva și la culcare. A doua zi o luam de la capăt. Eram terminat fizic.

20.000 de euro este salariul actual lunar al lui Camora la CFR, cu care are contract până pe 30 iunie 2022

Ce-ți spuneai în anii aceia?

– Că trebuie să reușesc. Că trebuie să muncesc, că va veni și șansa mea. A venit o ofertă de la o formație de liga a treia, unde am semnat pe trei ani. După șase luni am fost vândut la Beira Mar și în scurt timp a urmat Naval, astfel că am ajuns și în prima ligă din Portugalia. Iar în vara lui 2011 am semnat cu CFR Cluj. De atunci sunt aici la Cluj și mă cunoașteți toți acum…