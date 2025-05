Mario Camora, părere sinceră despre arbitrajele din play-off: „Cine e pe primul loc e ajutat de arbitri”

Sextuplu campion al României cu CFR Cluj, Mario Camora (38 de ani) intervine în scandalurile legate de arbitraj din SuperLiga. Înaintea derby-ului cu U Cluj, fundașul stânga a vorbit inclusiv despre

Mario Camora nu mai crede în șansele la titlu ale lui CFR Cluj. Înainte de etapa a 7-a, ardelenii sunt pe locul 3, la șapte lungimi de liderul FCSB. Căpitanul echipei lui Dan Petrescu vrea însă locul al 2-lea și Cupa României. Primul pas e derby-ul cu U Cluj, programat sâmbătă, 3 mai, de la ora 21:00.

„Eu zic că locul 2 și să câștigăm cupa e un sezon reușit. Trebuie să ne bazăm pe locul 2, că, Doamne ferește, nu știi niciodată ce se întâmplă în finala Cupei. Normal suntem favoriți în finală, dar nu se știe niciodată. Hermannstadt e o echipă bună.

Până atunci trebuie să rămânem cât mai sus, pentru că e important și pentru club, intră mai mulți bani, pentru CV-ul jucătorilor, să fii pe locul 2 e mai bine decât pe 3 și 4. Încercăm să câștigăm toate meciurile și apoi vom vedea”, a declarat Mario Camora, la conferința de presă.

„Etapa trecută a fost o greșeală”

După etapa trecută, . Mario Camora, omul cu șase titluri în Gruia, a reacționat însă diferit.

„(n.r. – despre arbitraj) După ce se termină meciurile ce mai putem spune? Cred că am văzut cu toții. Și când am câștigat noi 5 campionate la rând, tot se spunea că am câștigat cu arbitri. De obicei, cine e pe primul loc e ajutat de arbitri. Așa zice lumea.

Dar etapa trecută a fost o greșeală. Se plâng și ei că Petrila trebuia să ia roșu. Asta e. Noi trebuia să facem ce trebuie la meciul nostru, dar nu am putut să facem”, a adăugat căpitanul vicecampioanei României.