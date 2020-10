Mario Camora, primul interviu după covocarea la naționala României: ”Aş dărui tricoul meu la debut celui care m-a crescut şi nu mai este”. Video

Fundașul Mario Camora a oferit primul interviu după covocarea în premieră la echipa națională a României pentru barajul cu Islanda și meciurile cu Norvegia și Austria.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jucătorul cu origini portugheze al celor de la CFR Cluj devine astfel primul străin naționalizat care va evolua sub tricolor.

FANATIK a fost la Cluj pentru un reportaj exclusiv cu Mario Camora. Lângă statuia lui Mihai Viteazul și pe marginea lacului din Parcul ”Simion Bărnuțiu” din Cluj, fundașul stânga își pune sufletul pe masă și dezvăluie cum a ajuns să iubească România, noua lui țară.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Interviu de excepție cu Mario Camora după convocarea la națională

”Am fost primit foarte bine de colegi, pe unii îi cunosc, cu ceilalţi mă voi cunoaşte mai bine după acest meci. Totul e nou pentru mine, m-am gândit doar să nu dezamăgesc. Familia mea din Portugalia a reacţionat foarte bine, ei ştiau că o să rămân aici, mi-au spus să am încredere în mine, sunt mândri de mine”, a declarat Mario Camora la primul interviu după convocarea la naționala României.

”La început nu am crezut niciodată că o să rămân în România, dar după ce am cunoscut o familie minunată, care m-a ajutat să cresc ca persoană, atunci am decis să rămân aici. După încheierea carierei de fotbalist, vreau să mă fac antrenor”, a mai spus fundașul pentru FRF TV.

ADVERTISEMENT

”Pentru mine, CFR este clubul meu de inimă. Tot ce am în viaţă acum, mi-a dat CFR. Pentru mine este foarte importantă încrederea pe care suporterii de la CFR o au în mine. Sper să fiu sănătos, mi-aş dori să joc până la 40 de ani, dar probabil până la 36, sper să am noroc”, a continuat el.

”Meciul cu Islanda este cel mai important din cariera mea, indiferent dacă voi juca sau nu, e primul la echipa naţională, sper să reuşim să ne calificăm mai departe. Din ce am văzut eu în aceşti ani de când sunt aici, sunt impresionat că românii se descurcă oriunde, în orice ţară s-ar duce”, a afirmat Camora.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Aş fi vrut să ofer tricoul persoanei care m-a crescut, nu mai e printre noi, dar e mândru unde e, acum îl voi da soţiei mele, fără ea nu aş fi fost aici, şi copilului meu. Noi vom da tot şi sperăm ca apoi să ne bucurăm alături de suporteri”, a încheiat fundașul.

Mario Camora a discutat cu FANATIK despre planurile sale de viitor, dar a dezvăluit problemele foarte mari pe care le-a întâmpinat pentru a ajunge fotbalist.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pe 8 octombrie, naționala pregătită de Mirel Rădoi va evolua în semifinala play-off-ului Euro, în Islanda. Apoi, ”tricolorii” vor juca alte două partide din Liga Națiunilor, pe 11 octombrie în Norvegia și pe 14 octombrie, acasă, contra Austriei.