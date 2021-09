Mario Camora răsuflă ușurat după victoria de la Arad: „Au fost superiori. Nimeni nu a bătut aici!”

Campioana României a scăpat ca prin urechile acului cu o victorie și se distanțează la șase puncte de ocupanta locului doi, FC Botoșani.

Alexandru Chipciu a fost omul decisiv al ardelenilor și care a adus aminte de gol lui Ionel Dănciulescu din Ghencea.

Mario Camora, impresionat de UTA: „Un meci greu. Au jucat foarte bine și e un teren greu”

Căpitanul lui CFR Cluj avertizează asupra faptului că UTA va fi extrem de greu de învins pe teren propriu, mai ales cu suporterii în tribune care încurajează echipa timp de 90 de minute.

„Un meci greu. Știam dinainte și am fost avertizați de Mister. Au o echipă bună și sunt puternici acasă. A fost o victorie cu muncă și sacrificii. UTA a jucat foarte bine și a fost o atmosferă fantastică. De asta avem nevoie în fotbalul românesc și suporterii lor au fost minunati.

Ei au fost superiori clar. Noi am fost uniți și am rezistat. Cele trei puncte sunt importante. Nimeni nu a bătut aici și e un teren foarte greu. Trebuie să jucăm mai mult și să avem personalitate. O victorie mare”, a spus căpitanul Mario Camora la finalul meciului de la Arad.

Cristi Bălgrădean, acid la adresa ultrașilor arădeni: „Veneau și sticle, zburau!”

Cristi Bălgrădean a fost dezamăgit de comportamentul suporterilor arădeni, care au aruncat cu sticle în teren, deși portarul a jucat pentru UTA.

„Am transpirat serios și am avut și noroc pe final. 1-0, scorul perfect. E important că am câștigat. Veneau și sticlele, nu e problemă. Nu am niciun conflict. Am jucat aici în Liga a doua, m-am simțit bine și am stat opt ani la Arad. Nu am niciun conflict cu nimeni, mai ales cu suporterii Utei.

Venim după două victorii în campionat. Ati văzut cum au alergat și cum s-au bătut. Spiritul CFR-ului a revenit. Eu mereu m-am simțit sigur când am jucat pentru CFR. Au fost și momente când nu am jucat dar nu mai contează acum. Sunt foarte bine”, a spus și Cristi Bălgradan la flash-interviuri.

Explicația lui Alexandru Chipciu pentru golul fabulos înscris cu UTA

„La fotbal câteodată faci și lucruri inconștiente. Îți vine pe moment și așa am gândit-o. Aș vrea să adaug că a fost victorie muncită și foarte grea. Așa e la fotbal. Se întâmplă. Asta cred că a fost secretul CFR-ului în ultimii ani și la primele campionate câștigate. Am știut să suferim cel mai bine.

Ne așteptam și știam că așa va fi partida. Cred că asta este condiția unei echipe mari. UTA e o echipă de playoff în opinia mea și au avut foarte, foarte multe ocazii. Joacă bine acasă.

Victoriile aduc victorii. Câștigi încredere și asta generează victorii. Au fost adversari puternici. Jablonec, de exemplu. Cehia e campionat greu. Se mirau unii că un jucător venit din campionatul Cehiei e cel mai bun jucător de la naționala României. Echipele de acolo sunt foarte puternice. Dovadă și naționala Cehiei. E o echipă bună, sunt jucători puternici și se investește mult acolo”, a comentat și Alexandru Chipciu.