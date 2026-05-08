Mario Camora, reproșuri pentru olteni după CFR Cluj – U Craiova 0-0: „Se vedea cum trăgeau de timp”

Mario Camora și Matei Ilie au reacționat la finalul partidei CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0. Căpitanul „feroviarilor” a comentat cea mai controversată fază a meciului.
Alex Bodnariu, Bogdan Mariș
09.05.2026 | 00:43
Mario Camora (39 de ani) a reacționat la finalul partidei CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0.
CFR Cluj a ieșit, în mare măsură, din lupta pentru titlu după ce a remizat cu Universitatea Craiova, scor 0-0, în etapa a 8-a din play-off. „Feroviarii” au avut ocaziile mai importante într-un meci cu foarte puține faze de poartă, însă nu au reușit să puncteze și rămân la 5 puncte în urma liderului. Mario Camora (39 de ani) și Matei Ilie (23 de ani) au reacționat la final.

Mario Camora a oferit verdictul după cea mai controversată fază din CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0

Mario Camora e de părere că echipa sa merita victoria în duelul cu liderul Universitatea Craiova. „E foarte greu (n.r. ca CFR să câștige titlul), sunt două echipe în fața noastră, dar am făcut un meci tactic bun, nu țin minte o ocazie a Craiovei. Părerea mea e că meritam victoria. Vom încerca să câștigăm următoarele meciuri și vom vedea unde terminăm. (n.r. crezi că s-au mulțumit cu un punct?) Cred că pentru asta au venit. Erau mulțumiți cu un egal, s-a văzut pe final cum trăgeau de timp”, a afirmat experimentatul fundaș.

Apoi, acesta a comentat faza controversată în care CFR putea să primească un penalty: „Am văzut faza, sincer nu îmi dau seama că e offside. Dacă nu e offside, se putea duce la VAR. La ce am văzut eu, nu mi se pare că e offside, umărul fundașului central mi se pare mai în față. Dar, asta e, meciul trecut a fost ce a fost, acum la fel. Nu cred că e offside”.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Daniel Pancu ar putea fi înlocuit pe banca CFR-ului de Dan Petrescu sau Edi Iordănescu. Mario Camora s-a pronunțat cu privire la acest subiect: „Asta e treaba celor din conducere, pe noi nu ne afectează, s-a văzut și astăzi că echipa s-a luptat pentru fiecare minge. Patronul știe ce e mai bine pentru club. Încercăm să facem o echipă puternică la anul și să luăm campionatul, acesta va fi obiectivul nostru. Și să intrăm în cupele europene”.

Ce a declarat Matei Ilie după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0

Fundașul Matei Ilie a vorbit la finalul întâlnirii despre tactica adoptată de Daniel Pancu pentru acest joc„Am jucat cu liderul acestui campionat, a fost un meci greu, dar cred că uitându-ne la meciurile pe care le-am avut cu ei în sezonul acesta, acesta a fost cu siguranță cel mai reușit. Planul tactic a fost urmat foarte bine, am pregătit foarte bine acest meci.

Am trecut la un sistem cu 3 fundași centrali, asta ne-a permis să mergem cu pressing-ul mai sus, să mergem să îi luăm om la om, din start nu aveau opțiuni să joace de jos, au trebuit să recurgă la pase lungi, unde noi suntem puternici. Chiar ne-am dorit victoria, am forțat pentru victorie, din păcate n-am reușit. Sunt optimist, cum am ajuns de pe locul 14 pe locul 3, așa putem merge și mai sus.

Noi vrem să ne câștigăm următoarele două meciuri și vedem ce va fi. (n.r. e bine când începi sezonul rău și îl încheiați așa?) Nu e bine, aici suntem obișnuiți cu performanța, cu primele locuri, dacă nu câștigi un trofeu sau dacă nu ești în cupele europene, este greu”, a spus fundașul după remiza dintre CFR și Universitatea Craiova, conform Digi Sport.

Declarații Mario Camora

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe...
iamsport.ro
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe mai bine'. A lucrat cu Gică Hagi și i s-a plâns lui Radu Banciu
