Mario Camora știe unde s-a pierdut derby-ul CFR Cluj – U Cluj 1-3: „Acolo am picat”

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CFR Cluj a condus la pauză cu 1-0 pe U Cluj, dar nu a reușit să țină de scor, iar „șepcile roșii” au întors rezultatul a fost mai bună după pauză și s-a impus cu 3-1. După meci, Mario Camora (40 de ani) a tras concluziile.

Mario Camora, după CFR Cluj – U Cluj 1-3: „Micile detalii fac diferența”

. U Cluj a întors rezultatul în repriza a doua, când au marcat Macalou (51-pen, 71) și Mendy (55). „În prima repriză, am început bine, am marcat. De partea cealaltă, ei au avut posesia, dar nu au avut ocazii. Ne-am apărat bine, am fost o echipă compactă.

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În repriza a doua am zis să rămânem concentrați, dar micile detalii fac diferența. Ei au dat gol din penalty, le-a crescut moralul și cred că noi acolo am picat. A venit și al doilea gol rapid”, a spus Camora, la flash-interviul de la finalul derby-ului CFR Cluj – U Cluj 1-3.

Întrebat dacă diferența au făcut-o fotbaliștii care știu ce înseamnă derby-ul Clujului, mai mulți fotbaliști cu minute în astfel de meciuri fiind la oaspeți, portughezul a replicat: „Ne afectează pe toți, ne pare rău și pentru suporteri. Știm cât de important este acest meci pentru suporteri și pentru oraș, dar mai avem meciuri multe de jucat. Urmează meciul cu FC Argeș. Trebuie să ne odihnim și să câștigăm meciul.

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Derby-ul este pentru oricine. Noi încercăm mereu să jucăm bine, dar este un meci de fotbal. Cred că un jucător se simte fotbalist atunci când joacă într-o asemenea atmosferă, cu un stadion aproape plin”, a adăugat căpitanul lui CFR Cluj.

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Camora, nemulțumit de pauza competițională

Mario Camora s-a arătat nemulțumit de faptul că SuperLiga s-a întrerupt aproximativ 3 săptămâni pentru meciurile echipelor naționale. „Sunt jucători care nu au ritm de joc, dacă ne uităm la cei care au intrat de la noi. Au nevoie de timp.

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Oricum, această perioadă de trei săptămâni a fost prea mare, după părerea mea. Pierzi ritmul de joc. Dar pentru cei care aveau probleme fizice, a fost bine, pentru că au mai recuperat fizic”, a mai spus Camora.