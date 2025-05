Mario Camora nu vrea să se retragă după câștigarea Cupei României cu CFR Cluj: „Nu mi-au propus nimic. Mai vreau să joc, vedem unde”

în finala Cupei României Betano. Echipa antrenată de Dan Petrescu a reușit să controleze jocul și să se impună cu scorul de 3-2. Este prima Cupă a României cucerită de tehnicianul CFR-ului.

Mario Camora nu se retrage din fotbal, dar nu garantează că va continua la CFR Cluj

CFR Cluj a câștigat pentru a cincea oară în istoria clubului Cupa României, după . Gruparea antrenată de Dan Petrescu , dar scorul pauzei a fost 2-1, după ce Căpușă a redus din handicap.

ADVERTISEMENT

După pauză, clubul din Gruia a refăcut avantajul de două goluri, însă sibienii au continuat să joace și au redus iarăși din diferență, , fost jucător al CFR-ului.

Pentru acest triumf de la Arad, CFR Cluj de pe urma parcursului în Cupa României Betano și .

ADVERTISEMENT

Pasator la golul doi înscris de Louis Munteanu, Mario Camora a tras concluziile după acest joc, vorbit despre viitorul său și a transmis că pentru moment nu a primit nicio propunere de prelungire a contractului.

„Știam că vom întâlni o echipă bună, bine pregătită, știam că au schimbat sistemul, cu un antrenor care a arătat clar că are o idee de joc, o echipă care joacă un fotbal foarte frumos.

ADVERTISEMENT

Pentru noi ne bucurăm că am câștigat, că ne-am îndeplinit obiectivul, când joci o finală trebuie să o câștigi, nu contează cum. Noi nu am intrat prea bine în joc, dar la prima sau a doua ocazie noi am dat direct gol repede. Am dat gol repede și după pauză și acolo a căzut Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

Noi am spus că dacă vom lua Cupa e ceva. Știam că Cupa ne va da posibilitatea să jucăm în Europa League și ne bucurăm acum”.

„Eu mai am o lună de contract și vom vedea”

„Antrenorul și conducerea sunt cei care știu de ce are nevoie echipa pentru a face față în Europa League. Eu mai am o lună de contract și vom vedea. Nu mi s-a propus prelungirea.

Nu am vorbit cu nimeni, am avut o discuție acum ceva timp, tot timpul am spus că îmi doresc să rămân, să joc cât mă simt bine fizic, asta nu mai depinde de mine, dar ce pot să vă spun este că voi continua să joc fotbal”, a declarat Mario Camora la flash-interviu.