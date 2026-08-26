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Perioada complicată prin care trece Ștefan Baiaram la Universitatea Craiova pare să fi intrat într-o nouă etapă. , atmosfera s-a schimbat la ultima partidă a oltenilor, cu FC Voluntari, iar gestul suporterilor nu a trecut neobservat de conducerea clubului. Mario Felgueiras a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre situația lui Ștefan Baiaram și despre modul în care a traversat „decarul“ oltean această perioadă, dezvăluind ce a observat în discuțiile purtate cu acesta.

Mario Felgueiras, impresionat de reacția fanilor la adresa lui Baiaram

Directorul sportiv al Universității Craiova a apreciat schimbarea de atitudine din tribune și consideră că susținerea suporterilor poate avea un rol important pentru un jucător, mai ales pentru unul care este legat de club încă din perioada junioratului. Felgueiras a transmis că nu vede lipsă de implicare din partea lui Baiaram și a explicat cât de mult își dorește acesta să ajute echipa.

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„M-a bucurat reacția stadionul vis-a-vis de Baiaram, pentru că e ceva dificil de acceptat, totuși. Nu avem ce să-i reproșăm lui Baiaram la nivel de implicare, de dedicare pentru echipă. E un copil care s-a născut aici, a crescut în acest club și știu cât își dorește să ajute clubul. M-a surprins reacția publicului, dar, în același timp, nu o putem controla.

Trebuie să respectăm și să facem zi de zi ce putem mai mult ca să îmbunătățim totul. Eu cred că suporterii adevărați de la Craiova au venit ieri la stadion, au încurajat echipa și l-au ajutat pe Baiaram, chiar dacă n-a intrat pe teren. Am văzut reacția fanilor la adresa lui de acum și mă bucură. Când suntem uniți, e mai ușor să câștigăm, nu cred că e vreo echipă în România care să vină la noi și să ne bată“, a declarat Mario Felgueiras, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Felgueiras știe prin ce trece Baiaram

Oficialul campioanei României a dezvăluit că îl cunoaște îndeaproape pe Baiaram și că a avut numeroase discuții cu acesta în ultimii ani. Felgueiras spune că, din ceea ce a observat, fotbalistul a reușit să rămână echilibrat în ciuda perioadei dificile și a criticilor primite.

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„Pot să vă spun că stau Baiaram de aproape doi ani, am trăit multe momente cu el, am avut multe discuții cu el și dacă aș fi în locul lui nu știu dacă m-aș comporta cum a făcut-o el, atât de echilibrat, chiar dacă a avut câteva momente în care a mai cedat. E un băiat care a suferit mult, mai sunt persoane care au vorbit despre viața lui și nu mi se pare ok. Dacă vrea să vorbească despre viața lui, să o facă Baiaram, nu alții. Mă miră ușurința cu care lumea vorbește despre alții, nimeni nu știe cât suferă el. Sunt 100% că atunci când ajunge acasă are sentimente, dezamăgire și noi trebuie să-l susținem“, a continuat Marios Felgueiras.

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Baiaram, susținut de un oraș întreg înaintea meciului decisiv cu Ararat

Mario Felgueiras a explicat și ce efect a avut asupra lui Baiaram reacția pozitivă a suporterilor de la meciul cu Voluntari. Directorul sportiv al Universității Craiova consideră că fotbalistul a simțit sprijinul tribunelor și că acest lucru poate conta înaintea următoarei partide importante.

„Într-o zi, , aș vrea să înțeleagă că noi vrem să-l ajutăm, că face parte din familia noastră. Ce să-i reproșăm noi? Normal că el era un pic mai plin de energie ieri, îl ajută mult când vede aprecieri din tribună. Ieri voia doar să fie bine pentru meciul de joi“, a încheiat directorul sportiv al Universității Craiova.

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