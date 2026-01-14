Mario Felgueiras a făcut anunțul așteptat de toți fanii Universității Craiova: ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram

ADVERTISEMENT

spune că nu există oferte concrete de transfer pentru vreun jucător al grupării, iar cu există o înțelegere pentru ca acesta să continue la Craiova până la finalul sezonului.

Ștefan Baiaram nu pleacă de la Universitatea Craiova în această iarnă

Cel mai bine cotat fotbalist de la Universitatea Craiova, Ștefan Baiaram, nu va pleca de la echipă în această iarnă, spune Felgueiras, care anunță că există o înțelegere cu jucătorul.

„Eu nu mi-aș dori să plece niciun jucător. Bineînțeles, poate vin oferte. Sper să nu plece nimeni, dar o să fim și noi pregătiți pentru înlocuirea unui jucător de bază. Nu există vreo ofertă pe masă în acest moment. Noi încă nu am câștigat nimic și cred că asta e cea mai mare motivație, să rămână să câștige ceva.

Baiaram s-a exprimat, a zis că vrea să rămână până la finalul sezonului să câștige titlul. Nu a zis nimeni că vrea să plece. Avem un lot foarte competitiv, dacă aducem, trebuie să simțim clar că e un plus. Nu suntem disperați să aducem ceva”, a declarat Mario Felgueiras la .

Ștefan Baiaram, noua perlă a Băniei. Cum arată topul celor mai bine vânduți jucători de formația olteană

În cazul unei plecări de la Universitatea Craiova, Ștefan Baiaram va avea un preț piperat, la ordinul milioanelor de euro, care îl va propulsa, cel mai probabil, între primii 5 jucători în topul celor mai bine vânduți fotbaliști ai trupei oltene.

Acum, topul este condus de Valentin Mihăilă, cedat la Parma, pentru 9,1 milioane de euro, urmat de transferul lui Alexandru Mitriță la New York City pentru 8 milioane de euro. Podiumul e completat de Alexandru Cicâldău, dat la Galatasaray pentru 6,5 milioane de euro.

Valentin Mihăilă – Parma – 9,1 milioane de euro Alexandru Mitriță – New York City – 8 milioane de euro Alexandru Cicâldău – Galatasaray – 6,5 milioane de euro Andrei Ivan – Krasnodar – 3 milioane de euro Alexandru Băluță – Sparta Praga – 2,65 milioane de euro

Ștefan Baiaram a luat o decizie majoră în această iarnă

Pentru Ștefan Baiaram lucrurile merg bine și în afara terenului, nu doar pe teren. Fotbalistul Universității Craiova a luat o decizie importantă în viața personală, în această iarnă, când a mers cu iubita sa în vacanță în Statele Unite.

Jucătorul a cerut-o în căsătorie pe Cristina Răduț și imaginile fericite au fost postate pe internet de către cei doi. Interesant este că aceasta practică de mică sporturile de contact, iar relația cu Ștefan Baiaram este de 5 ani, de când acesta nu debutase încă pentru prima echipă a oltenilor.