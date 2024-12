Mario Felgueiras a venit la Craiova să schimbe mentalitatea. ”E șmecherie și multă dezorganizare în România”. Drama trăită de soție la Cluj

Fostul portar portughez . El a fost prezentat oficial miercuri, 11 decembrie, printr-un comunicat postat pe contul de Facebook al grupării din Bănie.

Cu ce s-a ocupat Mario Felgueiras după ce s-a lăsat de fotbal. Impresar și afacerist

Mario Felgueiras cunoaște foarte bine fotbalul românesc. Atât cu bune, cât și cu rele. Cel poreclit ”SuperMario” a jucat patru ani în SuperLiga, la FC Brașov (2011-2012) și la CFR Cluj (2012-2015). Mario Felgueiras a plecat supărat din România. S-a plâns în presa portugheză că a pierdut aproximativ 200.000 de euro când CFR Cluj a intrat în insolvență.

După despărțirea de CFR Cluj, produsă pe 2 februarie 2015, Felgueiras a mai jucat la Konyaspor (Turcia), unde a fost coleg cu Ciprian Marica și Gariel Torje, Paços Ferreira (Portugalia), Anorthosis Famagusta (Cipru) și și-a anunțat retragerea din fotbal în septembrie 2019, de la SC Espinho, formație portugheză din Liga 3.

Mario Felgueiras a continuat să lucreze în fotbal ca agent de jucători, cu multe transferuri intermediate în România, Turcia și Cipru, țări în care a jucat. În paralel, fostul portar se ocupă și de afaceri: deține o patiserie în centrul orașului Braga și a investit o parte din banii câștigați în fotbal în domeniul imobiliar.

”România este o țară cu potențial. Este Portugalia de acum 20 sau 30 de ani”

Actualul oficial al Universității Craiova a făcut câteva referiri mai puțin măgulitoare despre România în presa portugheză. Rugat să caracterizeze țările în care a jucat, România, Turcia și Cipru, Mario Felgueiras a făcut următoarele afirmații.

”România este asemănătoare cu noi, este Portugalia de acum 20 sau 30 de ani. Este o țară cu mult potențial, este mult mai mult decât ceea ce vorbim despre România.

În Turcia, am locuit în Konya, care este, probabil, cel mai tradițional oraș, dar nu am niciun motiv să mă plâng. În Cipru, totul se amână pe mâine, astăzi nu se face nimic. Este mereu cald. Multe șmecherii, multe povești… Vor doar o viață bună, puțin în stil grecesc.

E multă dezorganizare în aceste trei țări. De aceea nu reușesc să atingă un alt nivel. Șmecheria prevalează mereu. Este ceva cultural. În România, trebuie să merg la finanțe și acolo nu există bonuri de ordine, doar stai la coadă. Uneori, te uiți în stânga și deja au trecut cinci persoane”, a declarat Mario Felgueiras pentru site-ul .

Mario Felgueiras s-a înscris la cursuri de psihologie

Mario Felgueiras a încercat să lucreze și ca antrenor de portari la echipa de tineret U23 a clubului Sporting Braga, dar nu i-a plăcut. ”Am stat și la grupele lui Sporting Braga, cu copii de la 5 la 12 ani. Antrenamentul a fost ceva despre care am ajuns să-mi dau seama că nu este pentru mine, este foarte solicitant”, a precizat fostul goalkeeper pentru sursa citată.

Spre finalul carierei, Mario Felgueiras s-a înscris la cursurile de Psihologie din cadrul Universității din Braga. Lusitanul consideră că factorul mental joacă un rol important în sport, iar fotbaliștii au nevoie de psiholog.

”Dacă aș fi avut un psiholog care mi-ar fi permis să ies din bula mea și să văd că ceea ce gândeam este o exagerare, cred că aș fi avut mai multă plăcere în cariera pe care am avut-o.

Cei mai buni jucători din lume, pe lângă componenta tehnică, sunt la nivel mental mai puternici decât jucătorul obișnuit. De aceea există jucători cu tehnică fantastică, dar care nu ating cote de înaltă performanță, în timp ce alții poate nu la fel de înzestrați din punct de vedere tehnic, dar care au o capacitate mentală mai mare ajung mai departe”, a menționat Mario Felgueiras într-o declarație acordată pentru site-ul .

Fostul goalkeeper a obținut și o diplomă postuniversitară în Organizare și Management în Fotbalul Profesionist.

Mario Felgueiras a fost remarcat de Loți Bölöni la Sporting Lisabona

Mario Felgueiras a avut primele contacte cu români pe vremea când era era junior la Sporting Lisabona. În 2003, pe când avea 16 ani, Loți Bölöni l-a chemat pentru prima dată la antrenamentele echipei de seniori, din care făcea parte și Marius Niculae.

”M-a convocat Bölöni, nu eram încă junior, dacă nu mă înșel. Eram campioni europeni și Bölöni venea ocazional să urmărească antrenamentele echipei. Într-o zi când am ajuns de la școală, eram singur în camera mea, eram chiar în baie și l-am auzit pe domnul Jean Paul pe hol: ’Mario, Mario. Trebuie să te echipezi repede pentru că ai fost chemat în echipa A’. ’Chemat la prima echipă!” Nu-mi venea să cred, aveam vreo 15, 16 ani, eram un copil”, a povestit Mario Felgueiras pentru

Mario Felgueiras a jucat la toate loturile de juniori ale Portugaliei până la U23, dar nu a apărat niciodat poarta lui Sporting Lisabona, echipe lui de suflet și a familiei sale. Până în 2011 a jucat în Portugalia la Portimonense, Braga, Vitoria Setúbal și Rio Ave.

Povestea lui Mario Felgueiras de la FC Brașov

În vara lui 2011, Mario Felgueiras și-a început experiență în afara granițelor țării sale natale. Prima experință a avut-o în România, la FC Brașov, sub formă de împrumut de la Braga.

”A venit o vreme când am spus că este suficient, vreau să ies afară. Între timp, managerul António Conceição era la Brașov, în România. Nu-l mai aveam manager pe Jorge Mendes, era Ulisses. Am vorbit cu el și am plecat la Brașov.

Am mers fără nici un fel de cunoștințe, unde mă duceam, cum era țara, voiam doar să plec de aici. Am câștigat puțin mai mult decât am câștigat în Portugalia, cu condiții mai bune, am fost super fericit”, a povestit portughezul.

A vrut să plece de la Brașov, dar Daniel Isăilă s-a opus

La scurt timp după ce Mario a semnat contractul cu FC Brașov, antrenorul , iar portarul a vrut și el să rezilieze contractul.

”Am început să-l văd pe domnul Toni foarte nervos, mereu la telefon, foarte stresat și m-am gândit ’sunt probleme’. Știam deja că în România sunt multe interese și șefii cred că sunt stăpâni pe toate. După o zi-două, domnul Toni a venit să-mi spună că merge în România să rezolve problemele cu șeful lui, că ori face ceea ce își dorea, ori nu rămâne acolo.

S-a dus în România și m-a sunat să-mi spună că a renunțat (râde). Și acum? Mă duc la un club unde nici nu văzusem stadionul înainte, mă duc acolo pentru antrenor și acum pleacă antrenorul?

M-am dus imediat să vorbesc cu antrenorul de portari, un român, și un asistent și le-am spus: ’Vreau să plec pentru că Toni pleacă și nu are rost să stau aici. Știu deja că mai târziu vor fi aduși alții și chiar și eu voi fi vizat de asta’.

Și acest antrenor, Daniel (n.r. Isăilă), este cel care îmi spune: ’Totul este în regulă, te-am văzut deja cum te antrenezi, la fel și Toto (n.r. Andrei Șanta) – care era antrenorul portarilor – și tu nu vei pleca. Nu ai permisiunea noastră să pleci. Eu sunt român, dar nu sunt precum acei români pe care s-ar putea să ți-i fi imaginat. Crede-mă, nu vei regreta”.

”Antrenorul de portari avea un stil sovietic, dar plin de umor negru”

Felgueiras a continuat povestirea: ”Am fost două-trei zile îmbufnat, dar antrenorul portarilor venea mereu la mine, avea un stil sovietic, dar plin de umor negru. ’Nu-ți face griji. Lucrează cu mine și vei vedea că vei crește în valoarea’.

Și adevărul este că în acel an, când eram mai puțin receptiv și aveam mai multe temeri, a fost anul care a schimbat direcția carierei mele. Am rămas până la urmă, am ajuns să fiu adorat de suporteri, în campionat eram întotdeauna printre cei mai buni de pe teren și a fost anul de care aveam nevoie pentru a mă simți bine”.

După un sezon la FC Brașov, Mario Felgueiras a fost transferat de CFR Cluj. ”Am avut propuneri de la toate cluburile care erau în fruntea campionatului, dar am semnat pe patru ani cu CFR Cluj pentru că juca în Liga Campionilor, erau foarte mulți portughezi, avea un stadion nou, un alt oraș, un club care părea mai stabil în România”.

Mario Felgueiras, despre perioada de la CFR Cluj: ”Multă euforie când se câștigă și multă negativitate când se pierde”

În cele trei sezoane petrecute în Gruia, fostul portar a lucrat cu trei antrenori. ”Paulo Sérgio a fost în primul an. Cluj nu era scutit de instabilitate care le este caracteristică. Schimbări de antrenori, vor întotdeauna rezultate rapide, multă euforie când se câștigă și multe probleme, multă negativitate când se pierde. Este ceva tipic pentru ei.

Trebuie să fim atenți și să navigăm printre dificultăți, iar asta, în cele din urmă, se rezolvă. Este dificil pentru ei să aibă răbdare și să existe un proiect pe termen mediu sau lung, așa că și pentru antrenorii portughezi a fost complicat. Dacă în Portugalia sunt concediați rapid, atunci în România…”, a mai precizat Mario Felgueiras pentru Tribuna Expresso.

200.000 de euro a declarat Mario Felgueiras că a pierdut când CFR Cluj a intrat în insolvență, în 2015

Soția nu s-a acomodat la Cluj. ”Situația femeilor reprezintă o problemă când sunt asociate cu fotbaliști”

Fostul portar a povestit și greutățile pe care le-a întâmpinat la Cluj soția sa, Carina, care a renunțat la postul de asistentă medicală din Portugalia pentru a fi alături de Mario.

”Primul an la Cluj a fost fantastic pentru mine din punct de vedere profesional, dar pentru ea a fost foarte complicat, deoarece a fost întotdeauna o persoană independentă, care a muncit mereu și nu a avut niciodată nevoie de mine pentru nimic.

Dintr-o dată, s-a trezit complet dependentă de mine, într-o țară pe care nu o cunoștea, unde situația femeilor reprezintă o problemă. În plus, atunci când sunt asociate cu fotbaliști, există întotdeauna controverse. Faptul că nu cunoaștea limba a făcut totul și mai dificil”.

Soția lui Mario Felgueiras a făcut voluntriat la un orfelinat: ”Plângea acasă, supărată de ce întâmplă înăuntru”

Mario Felgueiras a detaliat subiectul: ”Femeile din România, din păcate, aveau o educație prin care erau învățate să caute un bărbat care le-ar putea oferi o calitate bună a vieții. Ele ar fi trebuit să rămână acasă, să se ocupe de copii.

Toate căutau mereu pe cineva care să le ofere o viață mai bună fără să fie nevoie să facă nimic. Pentru Carina, însă, acesta era exact opusul a ceea ce a susținut mereu și era obișnuită. A fost complicat.

Când am negociat contractul cu Clujul, președintele clubului, care era medic (n.r. Iuliu Mureșan), mi-a promis că soția mea va fi angajată la spital, dar nu s-a întâmplat.

A mers apoi să facă voluntariat la un orfelinat dar șocul a fost atât de mare încât ajungea acasă aproape în fiecare zi plângând, supărată de ce se întâmplă înăuntru.

A ajuns să meargă la universitate pentru a urma câteva cursuri de formare, dar niciodată nu este același lucru ca a te trezi dimineața cu un loc de muncă, cu independență financiară. Din acest motiv, a fost un an dificil din punct de vedere al adaptării”.