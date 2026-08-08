Mario Felgueiras a vorbit fără menajamente despre criticile la adresa lui Filipe Coelho. De ce sunt nemulțumiri

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Campioana României, Universitatea Craiova, are un început mai greu de sezon 2026 – 2027, cu evoluții extrem de inconstante. „Știința” pare a nu se regăsi în unele meciuri, în special în Europa. În aceste condiții, au început să apară criticile la adresa tehnicianului care a adus 3 trofee în Bănie, Filipe Coelho. Un oficial al clubului oltean, Mario Felgueiras, a avut o reacție la FANATIK pe acest subiect destul de sensibil.

Ce spune Mario Felgueiras despre criticile la adresa lui Filipe Coelho

Campioanele Finlandei și României, KuPS Kuopio și Universitatea Craiova, au remizat, scor 1-1, în prima manșă a „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League. Românii au condus cu 1-0 la pauză, dar au cedat inexplicabil inițiativa în repriza a doua, controlată autoritar de gazde. Nordicii au egalat în minutul 72 și au evitat eșecul. Returul este programat joia viitoare, pe 13 august, pe stadionul „Ion Oblemenco”, de la ora 20:00.

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Între cele două echipe există o diferență uriașă de valoare, astfel că mulți se așteptau ca Universitatea să se impună fără emoții. Nu a fost așa. Oltenii au fost de nerecunoscut în a doua repriză, iar acum sunt obligați să învingă în retur pentru a rezolva calificarea în play-off-ul Europa League după 90 de minute.

în ultima perioadă. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, managerul sportiv al campioanei, Mario Felgueiras (39 de ani), a comentat ultimele evenimente și toate aceste critici pe care le primește conaționalul său de pe banca tehnică.

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Fostul portar spune că, pentru el, munca pe care o depune Filipe Coelho este una similară celei din sezonul trecut. Felgueiras dă asigurări că actualul tehnician este privit bine de club și, în plus, el se simte bine la echipă. „(n.r. Au început criticile împotriva lui Coelho) Nu, pentru mine Coelho este același antrenor care a fost și anul trecut. Eu nu judec antrenorii. Știu că pentru unii, pentru presă, contează rezultatele.

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Întotdeauna, noi încercăm să fim raționali, să nu luăm deciziile doar pentru că presa scrie ceva. Noi suntem foarte fericiți cu Filipe, iar el se simte bine la club. Stăm împreună. A fost un rezultat, joi, o remiză. Bineînțeles că noi ne doream să câștigăm, așa cum ne-am dorit și cu Levski, cum am făcut cu echipa din Belarus (n.r. cu Vitebsk)”, a spus managerul oltenilor.

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De ce au apărut nemulțumiri față de Filipe Coelho în ultimele meciuri

, în special în UEFA Champions League, acolo unde Universitatea avea un culoar foarte bun pentru a ajunge chiar în grupe. În turul 2 preliminar, oltenii au fost însă eliminați de Levski Sofia. Au apărut astfel o serie de nemulțumiri față de o așa-zisă lipsă de inspirație a lui Coelho.

„(n.r. Criticile sunt că a fost foarte neinspirat în alcătuirea primului 11 în aceste meciuri europene) Eu cred că cel mai potrivit om să aleagă primul 11 este antrenorul echipei. El stă cu jucătorii în fiecare zi. (…) Aici, la clubul nostru, antrenorul e persoana potrivită să aleagă. Din afară putem spune ce dorim”, a punctat Felgueiras.