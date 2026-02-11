Mario Felgueiras, despre dubla Universitatea Craiova – FCSB: “Vreau să eliminăm rivala din Cupă!”. Ce plan au oltenii pentru meciul din SuperLiga

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova întâlnește în această săptămână FCSB de două ori. Mario Felgueiras a prefațat prima partidă, cea din Cupă, dar a vorbit și despre abordarea celeilalte, din campionat. Cum se pregătesc oltenii.

Mario Felgueiras a spus totul despre dubla Universitatea Craiova – FCSB

Universitatea Craiova revine acasă. După deplasarea cu Dinamo, unde au înregistrat scorul de 1-1, „leii” lui Filipe Coelho vor întâlni FCSB de două ori în această săptămână, în ambele ocazii pe teren propriu.

Primul duel cu bucureștenii se va da în cadrul . Mario Felgueiras, , a spus că vrea să elimine FCSB din competiție.

„Dubla cu FCSB nu e decisivă. Avem acum un meci de Cupă pe care noi dorim să mergem cât mai departe. Deci pentru noi e un meci joi foarte important, care într-adevăr putem elimina o rivală.

Meciul de duminică pentru SuperLiga, avem timp să ne gândim la asta. E ceva care noi aici, decât să ne gândim într-o lună ce va fi, mai bine controlăm prezentul, câștigăm și ușor-ușor ajungem unde vrem.

A fost așa și anul trecut, când am jucat la CFR Cluj. Tot așa am avut o dublă, dar în deplasare. Dacă nu greșesc, eram în sferturi. Și am pierdut la penalty-uri și după aia am pierdut în campionatul. Deci pentru mine e foarte important să câștigăm fiecare meci și următorul e întotdeauna cel mai important”, a spus Felgueiras inițial.

Cum văd oltenii faptul că FCSB nu ia în serios Cupa

Directorul sportiv al clubului din Bănie a comentat și pe seama faptului că FCSB nu se concentrează atât de mult pe jocul din Cupă, mai ales după ce

„Foarte bine. E decizia lor. Nu mă interesează ce face celălalt. Pe mine mă interesează ce facem noi. Ce putem controla, facem. Asta vă pot garanta. Vom juca, iar mister Felipe va alege cel mai bun prim 11 pe care îl consideră!”, a mai spus oficialul Universității Craiova la FANATIK SUPERLIGA.