Mario Felgueiras, răvăşit de entuziasmul fanilor Universităţii Craiova după event: “Este cea mai frumoasă sărbătoare la care am participat!”. Ce spune de visul Champions League

Oltenia petrece continuu după ce Universitatea Craiova a realizat eventul în acest sezon. Mario Felgueiras, managerul sportiv al formației din Bănie, a povestit despre cum a trăit bucuria titlului, așteptat de 35 de ani. Fostul portar portughez a descris și ceea ce l-a impresionat cel mai mult de când se află la echipa patronată de Mihai Rotaru.

Mario Felgueiras, impresionat de sărbătoarea din Craiova după ce echipa a câștigat titlul

, oltenii au decis să petreacă și alături de fani. Echipa lui Felipe Coelho a realizat întâi turul prin oraș cu autocarul descoperit, după care a ajuns în Piața „Mihai Viteazul”. Acolo, Mario Felgueiras a povestit ce a simțit după realizarea eventului. „A fost ceva ce n-am trăit niciodată. Lumea îmi mai spunea și îmi imaginam ce atmosferă era la stadion când exista miză… S-a dovedit că este o regiune specială.

Mă bucur că am putut participa la un asemenea eveniment. A fost ceva minunat și cred că de la anul va fi și mai frumos. A fost cea mai frumoasă sărbătoare din cariera mea, cu siguranță. Cum am zis tot timpul când am vorbit, mai ales când ne-am apropiat mai mult de sfârșitul campionatului, sentimentul a fost unul de de mândrie. Sunt foarte, foarte mândru că am participat în acest proces, în acest drum, chiar dacă nu terminam cum doream noi, tot era era vorba de mândrie. Ceea ce s-a creat în acest oraș, lângă stadion în timpul meciului era incredibil. Pentru mine a fost o mândrie că am reușit să aducem bucurie oamenilor”, a spus inițial Mario Felgueiras.

Cel mai impresionat moment pentru Mario Felgueiras după ce Universitatea Craiova a luat titlul

Mario Felgueiras, cel poreclit ”SuperMario”, a jucat patru ani în SuperLiga, îmbrăcând tricoul celor de la FC Brașov (2011-2012), dar și al celor de la CFR Cluj (2012-2015). Retras din fotbal în toamna anului 2019, Acum, portughezul a povestit cel mai impresionant aspect pentru el de când lucrează pentru olteni. „Eu sunt singur aici în România, am lăsat familia în Portugalia. În ultimul an am văzut că sunt foarte mulți copii pe la stadion. În 5-10 ani, acești copii vor fi adulți și se va crea aici o identitate care eu cred că în România nu există așa ceva.

Mă gândesc la copilul meu și văd câți copii avem noi aici în această regiune, care sunt și mândri, în 10 ani vor fi viitorul regiunii, viitorul clubului. Deci asta e e într-adevăr sentimentul care mă impresionează, pentru că nu e vorba doar de trofee sau de performanță sportivă, ci și la nivel cultural, la nivel social. Băiatul meu are 9 ani. La început, când a intrat pe teren, bineînțeles, era așa cumva puțin fără reacție și cam speriat că era foarte multă lume. Nu prea înțelege română, pentru că nu era născut când am jucat în România, dar mai știe câteva cuvinte și atunci a încercat și el să cânte, dar era și foarte obosit pentru că nici el nu prea dormise”, a mai spus Mario Felgueiras.

Ce a spus Mario Felgueiras despre visul Champions League

Ulterior, oficialul oltenilor a vorbit despre visul Champions League. El a precizat că echipa va fi întărită în această vară, dar că nu este cazul să se creeze așteptări prea mari, iar o eventuală calificare în finală în competiții precum Europa League sau Conference League să dezamăgească. „Eu cred că e un vis pe care toată lumea îl are aici în Craiova și în Oltenia. E ceva posibil, se poate, dar e un drum foarte, foarte lung. Trebuie să fim stabili, echilibrați. Sigur că vom încerca să mergem cât mai departe în Liga Campionilor.

Vorbim de jucători care pot veni sau pot pleca. Încă e foarte complicat, foarte greu în momentul de față, într-adevăr. Noi analizăm deja foarte mulți jucători, din februarie am. Și eu cred că din păcate sau din fericire va fi o fereastră de transferuri foarte bună pentru pentru acest club. Vor veni multe oferte, dar patronul știe mai bine ce este de făcut. Majoritatea jucătorilor m-au întrebat când revenim, când e primul meci. Pe 13-14 iunie ne întoarcem. Trebuie să dăm 2 zile în plus de vacanță după un sezon încărcat”, a mai spus portughezul la FANATIK SUPERLIGA.