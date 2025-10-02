Sport

Mario Felgueiras, pronostic uluitor pentru Rakow – Universitatea Craiova: „E ceva special, toți și-l vor aminti”

Mario Felgueiras a oferit un pronostic incredibil pentru Rakow - Universitatea Craiova, cu câteva ore înaintea meciului din Polonia. Managerul sportiv al oltenilor anunță un moment istoric
Cristian Măciucă
02.10.2025 | 21:20
Mario Felgueiras pronostic uluitor pentru Rakow Universitatea Craiova E ceva special toti sil vor aminti
Mario Felgueiras, pronostic uluitor pentru Rakow - Universitatea Craiova: „E ceva special, toți și-l vor aminti”. FOTO: Fanatik

Mario Felgueiras (38 de ani) a oferit un pronostic uluitor la Rakow – Universitatea Craiova, debutul oltenilor în UEFA Conference League. Managerul sportiv lusitan are încredere maximă în echipa lui Mirel Rădoi.

Ce pronostic a dat Felgueiras la Rakow – Universitatea Craiova

Rakow – Universitatea Craiova, din prima etapă a grupei XXL din Conference League, are loc joi, 2 octombrie, de la ora 22:00. Este primul meci din istoria oltenilor faza grupelor unei competiții europene. După această partidă, pentru echipa lui Mirel Rădoi va urma derby-ul din campionat cu FCSB.

„E ceva special, un lucru pe care toţi şi-l vor aminti şi pentru club e ceva istoric. Vrem să facem performanţă iar pe viitor să fim cu regularitate în această fază. Mirel e persoana potrivită să le spună cum să joace şi cum să stea pe teren. Curajul face parte din procesul de aici, trecem printr-o perioadă în care anumite lucruri s-au reglat, iar Mirel a vorbit foarte bine, că trebuie să arătăm curaj şi personalitate pe teren.

Un lucru a fost clar după meciul cu Başakşehir, că atunci când suntem compacţi, uniţi e greu să pierdem meciul. Dacă suntem concentraţi putem egala nivelul lor. Are experienţă Rakow, dar nimic nu e imposibil.

Spun că noi, când ajungem la un anumit nivel şi jucăm în competiţiile europene şi să stăm şi pe primul loc în campionat… ne plac aceste lucruri şi ne gândim la meciul cu Rakow, dar avem timp să pregătim şi meciul cu FCSB.

Mi-aş dori să câştigăm cu Rakow şi cum o facem nu contează. Sunt meciuri de câştigat, dar vom vedea cum va decurge meciul. E o experienţă care ne va ajuta mult, să ne dezvoltăm ca club şi e cel mai important pas pe care-l puteam face”, a declarat Mario Felgueiras, la Prima Sport 1, citat de orangesport.ro. 

„Normal că am luat jucătorii şi în funcţie de dorinţele lui Mirel Rădoi”

Mario Felgueiras a vorbit și despre transferurile pe care le-a făcut în această vară la Unviversitatea Craiova. Fostul goalkeeper portughez a dezvăluit că jucătorii au venit la cererea expresă a lui Rădoi.

„(n.r. – despre transferurile făcute în vară) La fotbal este momentul. Azi suntem buni că suntem pe primul loc. Mereu spun că la nivelul ăsta foarte bun nu e un jucător bun sau rău, ci potrivit pentru contextul nostru. A fost un proces în aducerea jucătorilor şi toată lumea a participat la analiză, la partea financiară, să arătăm proiectul clubului, iar până acum a mers bine, dar e un proces meritat. E important să se simtă şi jucătorii apreciaţi şi respectaţi. 

Normal că am luat jucătorii şi în funcţie de dorinţele lui Mirel Rădoi, ştiam ce vrea să pregătească şi voiam să ne încadrăm în ideea lui, una interesantă şi exigentă. Am început bine, dar sper să terminăm şi bine. (n.r. – Pronostic?) 3-0 pentru Craiova!”, a adăugat managerul sportiv al oltenilor.

