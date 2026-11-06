Mario Felgueiras, semnal de alarmă după U Craiova – Egnatia 2-0: „Nu suntem calificați!”

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Universitatea Craiova a mai capturat trei puncte importante în UEFA Conference League și a ajuns la șapte puncte în clasament. În teorie, acest punctaj te poate duce mai departe în funcție de rezultatele celorlalte echipe și de golaveraj, dar pentru a fi siguri de un loc în primăvara europeană oltenii ar mai trebui să obțină măcar un punct din ultimele trei meciuri. Mario Felgueiras (39 de ani) este conștient de acest lucru și nu face încă

Mario Felgueiras nu se gândește încă la primăvara europeană! Ce spune înainte de următoarele trei meciuri

Campioana României a ajuns la jumătatea drumului în grupa XXL din UEFA Conference League. După trei etape, U Craiova a acumulat 7 puncte în clasament și ar fi putut avea chiar 9 dacă nu ar fi fost egalată pe final de Getafe. În acest moment, golaverajul oltenilor este +4, însă urmează trei meciuri de foc.

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, Kairat Almaty (deplasare) și FC Copenhaga (acasă). În ediția precedentă, tot cu 7 puncte adunate, Craiova nu a reușit să meargă mai departe, tocmai de aceea Mario Felgueiras , directorul sportiv al formației din Bănie, este conștient că echipa va mai avea nevoie de cel puțin un rezultat pozitiv pentru a sta liniștită și a explicat acest lucru la FANATIK SUPERLIGA:

„Cu siguranță, dacă nu am fi tratat meciul serios, ar fi apărut probleme. Noi trebuie să abordăm fiecare meci cu maximum seriozitate. În momentul de față, nu există o echipă cu care să spunem că este foarte ușor. Cum s-a spus și cu cei din Andorra, că va fi ușor, dar uitați că ieri, cu Steaua Roșie, au pierdut foarte greu. Nici de Egnatia nu mă surprinde cum au început meciul. Sunt o echipă foarte bine așezată pe teren și joacă într-un sistem pe care noi îl întâlnim foarte rar în România, cu 4-4-2 în romb.

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Ne dorim să nu mai stăm cu emoții până în ultima clipă. Suntem conștienți că nu am reușit nimic momentan. Trebuie să fim atenți, iar la fotbal meciul următor este cel mai important. Noi ne puteam califica din acest moment chiar dacă avem 0 puncte, deci se poate întâmpla orice. Trebuie să fim conștienți că vor veni și momente mai dificile, dar trebuie să avem instrumentele necesare cu ajutorul cărora să le depășim. Noi știm foarte bine că la fotbal se poate întâmpla orice. Mai avem trei meciuri dificile, iar fiecare meci are istoria lui. Vorbind la nivel de lot, acum urmează greul. De-asta zic că nu suntem calificați deja în primăvara europeană, mai avem mult de muncit”, a declarat Mario Felgueiras în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

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Cum vede conducătorul Craiovei meciul cu Brighton

Următorul meci al Universității Craiova va fi cel mai dificil din faza ligii. Oltenii vor întâlni Brighton, formație ce se poziționează pe locul 3 în Premier League și care a învins în acest sezon atât Arsenal, cât și Manchester City. Înspăimântător este faptul că „pescărușii” le-au aplicat „tunarilor” o înfrângere la scor de neprezentare, lucru ce nu are cum să nu-i îngrijoreze pe fotbaliștii lui Coelho.

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Pe vremea când apăra la CFR Cluj, Mario Felgueiras a trecut printr-o astfel de experiență atunci când a mers alături de „feroviari” pe Old Trafford, unde echipa sa a învins-o atunci pe Manchester United. Felgueiras crede că acest meci, indiferent de rezultat, va fi o experiență foarte bună pentru jucători, însă nu exclude posibilitatea unei surprize din partea campioanei României: „Poate vom face o surpriză cu Brighton. Va fi o experiență pentru jucători, să vadă fiecare ce mai are de îmbunătățit. E momentul să profităm și să avem plăcere în joc, să ne exprimăm bine pe teren. Cum am câștigat noi cu CFR pe Old Trafford. A fost o lecție pentru toți. Trebuie să înțelegem că mergem să jucăm împotriva unei echipe de Premier League și să scoatem doar lucrurile bune”, a mai spus Felgueiras.