Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mario Felgueiras, surprins după ce Mirel Rădoi a semnat cu FCSB: “Am lucrat împreună, el ştie ce face mai bine cu viaţa lui!”

Mario Felgueiras a reacționat după ce Mirel Rădoi a semnat cu FCSB. Oficialul Universității Craiova vrea o nouă luptă la titlu sezonul viitor cu bucureștenii.
Mihai Dragomir
10.03.2026 | 19:00
Mario Felgueiras surprins dupa ce Mirel Radoi a semnat cu FCSB Am lucrat impreuna el stie ce face mai bine cu viata lui
EXCLUSIV FANATIK
Cum a comentat Mario Felgueiras numirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Mario Felgueiras a vorbit despre Mirel Rădoi, fostul său colaborator de la Universitatea Craiova. Ce a spus directorul sportiv al oltenilor după ce tehnicianul a semnat cu rivala FCSB.

Cum a comentat Mario Felgueiras numirea lui Mirel Rădoi ca antrenor la FCSB

Universitatea Craiova s-a calificat în play-off de pe primul loc, în timp ce FCSB a ratat prezența în primele 6. Totuși, oltenii au reușit această performanță cu portughezul Filipe Coelho pe bancă, deși au început sezonul cu Mirel Rădoi pe bancă.

ADVERTISEMENT

Mario Felgueiras, cel care a vorbit despre marele avantaj al echipei din Bănie la titlu, a comentat revenirea lui Rădoi la FCSB, unde a fost primit ca un erou de Peluza Nord. Directorul sportiv al oltenilor este mai preocupat de situația echipei sale.

„Nu am de gând să comentez. Ce fac alte echipe și alți antrenori nu are rost să comentez. Sunt mai mai mult preocupat cu cei care comentează despre noi, cumva să să facem un filtru și să nu ajungă la la echipă.

ADVERTISEMENT
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în...
Digi24.ro
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată

Am lucrat cu el e în trecut, îi doresc baftă și asta este. El știe mai bine ce face cu cu viața lui. Ce să mă surprindă? Sincer nu nu am ce să spun, adică e viața lui. El știe ce e mai bine pentru el. Acum mă interesează doar ce se întâmplă la Universitatea Craiova!”, a spus Felgueiras.

De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează...
Digisport.ro
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
ADVERTISEMENT

Mario Felgueiras a comentat posibilitatea ca Universitatea Craiova să se dueleze cu Mirel Rădoi sezonul viitor. „E clar pentru mine”

Întrebat dacă i-ar conveni ca Mirel Rădoi să continue și din vară la FCSB, el venind acum doar pentru 3 luni, Mario Felgueiras a spus că vrea ca Universitatea Craiova să rămână în aceeași formulă sezonul viitor și să se lupte cu bucureștenii la titlu.

„(n.r. – Îți dai seama dacă era FCSB în play-off ce însemna să vă întâlniți cu Mirel Rădoi?) Da… Dar pentru mine nu contează, oricum FCSB-ul ar avea un antrenor pe bancă. Cea mai mare motivație pentru noi este să să batem fiecare meci.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Ți-ar conveni sau nu ca Rădoi anul viitor să rămână la FCSB?) Mie mi-ar conveni să rămână Filipe, să rămână același lot și să ne batem din nou la titlu, să zicem așa. Un lucru pentru mine e clar. FCSB de la anul va avea un antrenor pe bancă, asta-i clar!”, a mai spus oficialul oltenilor la FANATIK SUPERLIGA.

  • 29 de meciuri a stat pe banca bucureștenilor Mirel Rădoi în primul său mandat la FCSB
  • 1,59 a fost media punctelor pe meci obținute de tehnician

Rapid player

Culisele plecării lui Charalambous şi Pintilii de la FCSB: “M-a anunțat după meciul...
Fanatik
Culisele plecării lui Charalambous şi Pintilii de la FCSB: “M-a anunțat după meciul cu UTA Arad că mai stă trei etape! A fost cel mai surprinzător cuplu de antrenori!”
Mihai Stoica îl aşteaptă pe Adrian Ilie la FCSB: “Am pregătit biroul! Este...
Fanatik
Mihai Stoica îl aşteaptă pe Adrian Ilie la FCSB: “Am pregătit biroul! Este o legendă a Stelei şi mereu binevenit!”
Staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB: cinci nume noi pe banca tehnică! Ce...
Fanatik
Staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB: cinci nume noi pe banca tehnică! Ce se întâmplă cu Marius Popa. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Încă o plecare importantă de la FCSB! Pe cine a dat afară Becali,...
iamsport.ro
Încă o plecare importantă de la FCSB! Pe cine a dat afară Becali, după ce Pintilii l-a indicat drept vinovat pentru dezastrul din acest sezon
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!