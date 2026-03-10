Mario Felgueiras, surprins după ce Mirel Rădoi a semnat cu FCSB: “Am lucrat împreună, el ştie ce face mai bine cu viaţa lui!”

Mario Felgueiras a vorbit despre Mirel Rădoi, fostul său colaborator de la Universitatea Craiova. Ce a spus directorul sportiv al oltenilor după ce tehnicianul a semnat cu rivala FCSB.
Universitatea Craiova s-a calificat în play-off de pe primul loc, în timp ce FCSB a ratat prezența în primele 6. Totuși, oltenii au reușit această performanță cu portughezul Filipe Coelho pe bancă, deși au început sezonul cu Mirel Rădoi pe bancă.
Mario Felgueiras, cel care a vorbit despre marele avantaj al echipei din Bănie la titlu, a comentat revenirea lui Rădoi la FCSB, unde a fost primit ca un erou de Peluza Nord. Directorul sportiv al oltenilor este mai preocupat de situația echipei sale.
„Nu am de gând să comentez. Ce fac alte echipe și alți antrenori nu are rost să comentez. Sunt mai mai mult preocupat cu cei care comentează despre noi, cumva să să facem un filtru și să nu ajungă la la echipă.
Am lucrat cu el e în trecut, îi doresc baftă și asta este. El știe mai bine ce face cu cu viața lui. Ce să mă surprindă? Sincer nu nu am ce să spun, adică e viața lui. El știe ce e mai bine pentru el. Acum mă interesează doar ce se întâmplă la Universitatea Craiova!”, a spus Felgueiras.
Întrebat dacă i-ar conveni ca Mirel Rădoi să continue și din vară la FCSB, el venind acum doar pentru 3 luni, Mario Felgueiras a spus că vrea ca Universitatea Craiova să rămână în aceeași formulă sezonul viitor și să se lupte cu bucureștenii la titlu.
„(n.r. – Îți dai seama dacă era FCSB în play-off ce însemna să vă întâlniți cu Mirel Rădoi?) Da… Dar pentru mine nu contează, oricum FCSB-ul ar avea un antrenor pe bancă. Cea mai mare motivație pentru noi este să să batem fiecare meci.
(n.r. – Ți-ar conveni sau nu ca Rădoi anul viitor să rămână la FCSB?) Mie mi-ar conveni să rămână Filipe, să rămână același lot și să ne batem din nou la titlu, să zicem așa. Un lucru pentru mine e clar. FCSB de la anul va avea un antrenor pe bancă, asta-i clar!”, a mai spus oficialul oltenilor la FANATIK SUPERLIGA.