Mario Felgueiras, surprins după ce Mirel Rădoi a semnat cu FCSB: “Am lucrat împreună, el ştie ce face mai bine cu viaţa lui!”

Mario Felgueiras a vorbit despre Mirel Rădoi, fostul său colaborator de la Universitatea Craiova. Ce a spus directorul sportiv al oltenilor după ce tehnicianul a semnat cu rivala FCSB.

Cum a comentat Mario Felgueiras numirea lui Mirel Rădoi ca antrenor la FCSB

Universitatea Craiova s-a calificat în play-off de pe primul loc, în timp ce FCSB a ratat prezența în primele 6. Totuși, oltenii au reușit această performanță cu portughezul Filipe Coelho pe bancă, deși au început sezonul cu Mirel Rădoi pe bancă.

Mario Felgueiras, , a comentat revenirea lui Rădoi la FCSB, Directorul sportiv al oltenilor este mai preocupat de situația echipei sale.

„Nu am de gând să comentez. Ce fac alte echipe și alți antrenori nu are rost să comentez. Sunt mai mai mult preocupat cu cei care comentează despre noi, cumva să să facem un filtru și să nu ajungă la la echipă.

Am lucrat cu el e în trecut, îi doresc baftă și asta este. El știe mai bine ce face cu cu viața lui. Ce să mă surprindă? Sincer nu nu am ce să spun, adică e viața lui. El știe ce e mai bine pentru el. Acum mă interesează doar ce se întâmplă la Universitatea Craiova!”, a spus Felgueiras.

Mario Felgueiras a comentat posibilitatea ca Universitatea Craiova să se dueleze cu Mirel Rădoi sezonul viitor. „E clar pentru mine”

Întrebat dacă i-ar conveni ca Mirel Rădoi să continue și din vară la FCSB, Mario Felgueiras a spus că vrea ca Universitatea Craiova să rămână în aceeași formulă sezonul viitor și să se lupte cu bucureștenii la titlu.

„(n.r. – Îți dai seama dacă era FCSB în play-off ce însemna să vă întâlniți cu Mirel Rădoi?) Da… Dar pentru mine nu contează, oricum FCSB-ul ar avea un antrenor pe bancă. Cea mai mare motivație pentru noi este să să batem fiecare meci.

(n.r. – Ți-ar conveni sau nu ca Rădoi anul viitor să rămână la FCSB?) Mie mi-ar conveni să rămână Filipe, să rămână același lot și să ne batem din nou la titlu, să zicem așa. Un lucru pentru mine e clar. FCSB de la anul va avea un antrenor pe bancă, asta-i clar!”, a mai spus oficialul oltenilor la FANATIK SUPERLIGA.

29 de meciuri a stat pe banca bucureștenilor Mirel Rădoi în primul său mandat la FCSB

1,59 a fost media punctelor pe meci obținute de tehnician