Mario Fresh, adevărul despre despărțirea de Alexia Eram. Cei doi au fost separați timp de două luni: “Aproape nu ne-am vorbit”

Mario Fresh a vorbit despre relația cu Alexia Eram, cu care este împreună de șase ani, dar și despre despărțirea prin care au trecut la un moment dat. Cei doi abia dacă și-au vorbit timp de două luni.

În 2015, la ziua Alexiei Eram, Mario Fresh a cântat, iar ea era fanul ei, însă nu s-au cunoscut oficial atunci, ci un an mai târziu, în cadrul unui eveniment.

, dar au avut o perioadă de două luni în care au fost despărțiți, mai exact vara trecută.

Deși , Alexia Eram și Mario Fresh nu au vorbit despre asta și au preferat să-și rezolve divergențele singuri, fără să știe publicul.

“Am avut și rupturi, nu le-am arătat oamenilor. Am stat să calculăm singuri situația, să vedem ce avem de făcut.

Stăm separat, dar împreună în același timp. Adică avem fiecare casa lui, dar dormim ori la mine ori la ea.

De exemplu, vara trecută, am stat separați vreo două luni, aproape nu ne-am vorbit. S-a ajuns la o saturație, am zis: ne deranjăm prea mult. Și după aia, hop, am revenit.

Nu există, eu nu înțeleg oamenii care o duc mult mai departe de realitate. Nu există block, unfollow, șterg pozele cu tine. Nu!

Faci parte din viața mea sau ai făcut parte din viața mea. Nu există treaba asta.”, a povestit Mario Fresh .

De la ce apar problemele în relația celor doi

Problemele dintre cei doi tineri apar și din cauza faptului că Mario Fresh are un program foarte încărcat, iar Alexia își dorește să petreacă mai mult timp alături de el sau să plece în vacanțe.

De exemplu, cântărețul nu a putut merge la festivitatea de absolvire a iubitei sale în Marea Britanie, în urmă cu câteva luni, deoarece era epuizat.

“Câteodată își dorește mai mult din cât pot să ofer pentru că nu-mi permite timpul sau cariera. ‘Fix când voiam să plecăm acolo aveai repetiții’, lucruri de genul.

Uite, nu am putut să merg la ceremonia de premiere în Anglia, acum recent. Era fix ziua aia liberă în care eram extenuat. Și acolo a fost o problemă că s-a semisupărat.

Și i-am zis: nu mai pot, o să cedez, o să-mi cadă ficatul direct.”, a mai spus cântărețul.

În plus, Mario Fresh a avut un program foarte încărcat și în această vară.

Tânărul are numai cuvinte de laudă la adresa iubitei sale, despre care spune că îl iubește mai mult decât ar merita. Alexia Eram îi este întotdeauna alături și îl susține necondiționat.