Mario Fresh, declarație surprinzătoare despre separarea de Alexia Eram: ”Ne-am maturizat împreună frumos”

S-au iubit o perioadă îndelungată, dar au decis să o ia pe drumuri diferite. Mario Fresh a făcut o despre separarea de Alexia Eram, fiica celebrei prezentatoare Andreea Esca. Ce a putut să spună!

Ce a declarat Mario Fresh despre despărțirea de Alexia Eram

Mario Fresh și Alexia Eram au trăit o frumoasă poveste de iubire, însă au ajuns la despărțire. În urmă cu puțin timp, în cadrul unui concert, cântărețul a făcut o mărturie complet neașteptată despre fosta parteneră de viață.

Îndrăgitul artist a povestit ce s-a întâmplat în relația care a avut o durată de 8 ani. Vedeta a dat de înțeles că a suferit enorm după separarea de influenceriță. Cu toate acestea, din suferință a reușit să scrie foarte multe piese muzicale.

Unele dintre acestea au fost deja lansate, printre care se numără și „Nu plânge”. Cântărețul susține că are câteva albume cu melodii pe care le-a înregistrat după trăirile pe care le-a avut în timpul legăturii amoroase cu Alexia Eram.

„A suferit cineva din dragoste pe aici? Rău? Vreau să povestesc și eu. Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo 2-3 albume”, a mărturisit Mario Fresh, conform publicației .

Mario Fresh, despre separarea de Alexia Eram

„În cazul în care nu știați, dar sigur știți, am avut o relație de 8 ani. S-a terminat într-un sfârșit. Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos.

La un moment dat am ajuns să ne ducem pe drumuri separare, asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta sm scris-o din suferință, din adevărată suferință”, a mai spus Mario Fresh, mai arată sursa citată.

În aceeași notă, pare că nu a uitat trecutul. Cunoscuta influenceriță nu a șters imaginile din social media în care apare cu fostul iubit. Frumoasa șatenă are în continuare multe poze din vacanțele petrecute împreună.