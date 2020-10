Mario Fresh, dezvăluiri intime despre relația cu Alexia Eram. Ce a făcut în toiul nopții

Mario Fresh și Alexia Eram sunt împreună de ceva timp și, deși nu sunt genul de cuplu care să își ascundă trăirile, căci împărtășesc aproape totul cu fanii lor, mai sunt câteva secrete știute doar de ei.

Mario Fresh a gonit de la Iași la București, în toiul nopții, ca să fie cu Alexia

Cântărețul și fiica Andreei Esca trăiesc o frumoasă poveste de iubire, iar Mario a făcut multe sacrificii încă de la începutul relației pentru a fi pe placul Alexiei.

Chiar dacă nu este tipul romanticului incurabil, e în stare să mute și munții din loc dacă dorul de iubită este foarte puternic.

Artistul a povestit în cadrul reportajului „Test de vedetă” din cadrul Teo Show care a fost una din cele mai mari nebunii pe care le-a făcut vreodată pentru partenera lui.

„Nu sunt tipul ăla romantic să facă vreo cină cu trandafiri sau ceva. De exemplu eram la Iași și am plecat la 22 noaptea din Iași, am mers puternic și am venit la iubita mea. Am ajuns la trei dimineața acasă”, i-a mărturisit Mario lui Sergiu Negoțiu Piloff în timp ce conducea mașina.

Criză de concerte și pentru iubitul fetei Andreei Esca

Muzicianul care a ieșit recent din gașca lui Alex Velea după ce s-a produs ”marea schismă” în urma împrietenirii dintre Lino Golden și Abi Talent a vorbit și despre cât de greu îi este în această perioadă de pandemie din punct de vedere profesional.

„Nu am niciun concert. Am avut unul acum două săptămâni. Crede-mă că atât de neprofesionist a fost pentru că a fost o pauză atât de mare între cel de dinaintea de starea de urgență și după. Nu știam ce să fac pe scenă”, a declarat Mario.

În timpul filmării pentru emisiunea de la Kanal D, cântărețul a fost oprit de polițiști pentru că a condus… prea regulamentar, lucru extrem de rar căci el este pasionat de viteză: „Am fost oprit de poliție, mi se spunea că mergem prea regulamentar și că blocăm circulația. De vreo trei săptămâni sunt în căutare avansată de mașină.

Nu mi-a fost luat permisul niciodată, pentru că nu am fost prins în momentele în care să mi se fi luat permisul”.

