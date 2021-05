Mario Fresh, mărturie neașteptată despre iubita sa. Ce secret ascunde Alexia Eram

Mario Fresh a făcut o mărturie complet neașteptată despre partenera sa de viață, Alexia Eram, cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de circa 5 ani. Artistul a dezvăluit care este secretul pe care-l ascunde fiica știristei Andreea Esca.

Cântărețul vorbește tot mai des despre căsătoria cu iubita sa, cu care se înțelege excelent în ultima perioadă, mai ales de când tânăra stă mai mult în România. Cei doi au de gând să ajungă în fața altarului, dar nu se grăbesc să facă acest pas prea curând.

Vedeta are o relație foarte frumoasă cu Alexia Eram, dar asta nu înseamnă că nu sunt lucruri care nu îi plac la ea. Mai mult decât atât, cântărețul Mario Fresh a dezvăluit abia acum care este secretul pe care-l ascunde tânăra de 20 de ani.

Mario Fresh, declarație surprinzătoare despre Alexia Eram. Ce nu-i place la ea

„Avea un măr în mână, scosese telefonul și se uita la el așa cu o poftă și mușca din el… O analizam și mă uitam așa cu nervi la ea, zici că eram psihopat. Și mă uitam așa la ea să-mi dau seama cu ce greșește.

Și mi-am dat seama, mănâncă prea tare. Mestecă prea puternic. M-am uitat odată la ea și am spus că nu-i zic, am mai stat un pic și se auzea prea tare, se amplifica.

Și m-am uitat la ea și i-am zis: iubire, mănâncă în cameră, te rog frumos, nu mai pot? Mănâncă și tu mai încet. Și mi-a zis că și eu mănânc la fel.

Am luat un măr și m-am uitat la mine în oglindă și mănânc și eu la fel, dar asta este problema mea”, a declarat Mario Fresh în podcast-ul lui Radu Țibulcă.

Cântărețul a mărturisit că a fost crescut în iubire, lucru pe care-l caută în actuala sa relație cu Alexia Eram. Artistul susține că are multe de oferit, având numai cuvinte de laudă la adresa iubitei sale, alături de care se vede trăind toată viața.

Mario Fresh nu apleacă urechea la comentariile negative pe care le primește în mediul online și își trăiește povestea de dragoste mai departe cu fiica prezentatoarei de la Pro TV, Andreea Esca.

„Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine.

Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a completat Mario Fresh.