Mario Fresh și Alexia Eram, mai aproape de nuntă? Declarația făcută de fostul protejat al lui Alex Velea

Cântărețul și fiica prezentatoarei Andreea Esca au vorbit de multe ori despre jurămintele pe care vor să le depună în fața altarului și chiar își doresc să devină părinți cât mai curând.

Frumoasa este pregătită să fie o mamă tânără, ultima declarație făcută de iubitul ei fiind una care i-a lăsat muți de uimire pe fani.

Plecați într-o vacanță exotică, în Maldive, Mario Fresh și Alexia Eram se simt excelent unul în compania celuilalt și nu se feresc să vorbească despre eventualele planuri de viitor.

Mario Fresh, pregătit să se însoare? Ce declarație i-a făcut iubitei sale, Alexia Eram

Fostul protejat al lui Alex Velea i-a făcut iubitei sale o declarație neașteptată, care i-a pus pe internauți pe gânduri. Artistul nu s-a putut abține să nu-și complimenteze partenera de viață.

Mario Fresh a rămas „blocat” când a observat ținuta purtată de Alexia Eram, o rochie care i-a pus în valoare bustul și i-a lăsat la vedere abdomentul lucrat la sala de fitness.

„Te iau de nevastă! Mamă, deci pentru așa apariție te iau de nevastă!”, a exclamat tânărul într-un videoclip postat pe .

Filmarea o arată în toată splendoarea pe frumoasa șatenă care vine spre iubitul ei cu o sticlă de vin în mână și cu telefonul în cealaltă.

Mario Fresh, detalii din vacanță. Cât de mult s-a îngrășat artistul

Într-o altă filmare din mediul online Mario Fresh a venit cu mai multe detalii. Se pare că în din Maldive nu a mai ținut cont de nimic și a luat câteva kilograme în plus.

Atent la sport și la alimentație, iubitul Alexiei Eram a dezvăluit că s-a îngrășat în ultimele ore, de când a plecat din România, și nici măcar nu a mâncat în exces.

„De când am plecat din Dubai m-am ținut de dietă și de sport cu băieții. Am avut tot programul foarte corect. Și în cele câteva ore de când m-am urcat în avion nu am mai ținut cont.

Nu ajunsesem în Maldive, nu eram aici încă. Am luat 4 kilograme în două zile. Șase pahare de vin băute până la ora actuală”, a povestit Mario Fresh, în mediul virtual.