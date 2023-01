Mario Fresh și Alexia Eram, despărțiți de sărbători! Fiica Andreei Esca a plecat în America de Crăciun

Mario Fresh și Alexia Eram, despărțiți de sărbători! Cei doi iubiți nu au stat împreună de Crăciun, iar Alexia Eram a plecat în America.

De ce nu au petrecut Crăciunul împreună Mario Fresh și Alexia Eram

Deși sărbătorile de iarnă sunt pentru a-i aduce împreună pe oamenii care se iubesc, rude, prieteni și nu numai, acest principiu nu a fost respectat de Mario Fresh și Alexia Eram.

Cei doi au petrecut Crăciun separat, fiecare în alt oraș, la o distanță de mii de kilometri. În timp ce Mario Fresh era acasă cu familia lui, în Iași, a plecat departe de țară, în New York, scrie

Alexia Eram a fost alături de toată familia în America și chiar a postat o poză cu fratele său mai mic, cu mama ei – celebra știristă Andreea Esca și tatăl ei, omul de afaceri Alexandre Eram.

Mesajul transmis de Mario Fresh după ce a petrecut Crăciunul fără Alexia

Mario Fresh a spus că există o explicație foarte bună pentru care nu a petrecut Crăciunul cu iubita lui, iar Alexia a mers singură în America.

Acesta nu a putut să își ia viza pentru America atât de repede, așa că nu a putut să o însoțească pe iubita lui în călătoria sa.

De Revelion cei doi au stat împreună, pentru că Alexia Eram a venit la timp înapoi în țară pentru a fi cu iubitul ei. Chiar dacă a avut concert, în noaptea dintre ani.

”Extraordinar de liniștit, cu familia la Iași. De Revelion voi avea concert la Codlea.

Nu am mers cu Alexia la New York că nu am apucat să-mi iau viza de America, nu e tocmai ușor să iei o viză atât de repede și ne-am gândit pe ultimul moment”, a spus Mario Fresh.

Mario Fresh a vorbit și despre obiectivele pentru noul an și a spus că vrea să scoată multe piese. Legat de căsătorie și copii, artistul a spus că încă nu este momentul pentru ele.