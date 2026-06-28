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Mario Götze, alături de cei mai norocoși fani de la Campionatul Mondial! Suporterii sunt plătiți cu 50.000 de dolari să se uite la meciuri

Mario Götze a fost alături de unii dintre cei mai norocoși suporteri de la Campionatul Mondial. Iubitorii sportului sunt plătiți regește pentru a se uita la meciuri.
Iulian Stoica
28.06.2026 | 13:02
Mario Gotze alaturi de cei mai norocosi fani de la Campionatul Mondial Suporterii sunt platiti cu 50000 de dolari sa se uite la meciuri
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Mario Gotze, alături de cei mai norocoși fani de la Campionatul Mondial! Suporterii sunt plătiți cu 50.000 de euro să se uite la meciuri. Foto: Colaj Fanatik
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Faza grupelor de la Campionatul Mondial a ajuns la final, iar acum iubitorii fotbalului așteaptă cu nerăbdare startul rundelor eliminatorii, în care cele mai importante naționale încearcă să se apropie de ultimul act al competiției. Doi fani norocoși au posibilitatea să urmărească partidele dintr-un loc inedit și, pe lângă bucuria meciurilor, să fie plătiți regește.

Mario Götze, alături de cei mai norocoși fani de la Campionatul Mondial

Toată lumea este cu ochii pe turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, iar doi fani au norocul să fie plătiți pentru a urmări partidele. Platforma Indeed, unul dintre cele mai populare motoare de căutare de locuri de muncă din lume, a angajat doi suporteri în poziția de „supraveghetori”.

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Mai exact, cei doi au fost selectați dintr-un număr de 6.000 de persoane pentru a se uita la toate cele 104 meciuri de la Campionatul Mondial în inima New York-ului, în Times Square. Pe lângă plăcerea de a viziona partidele de la turneul final, Austin și Kev au primit suma generoasă de 50.000 de dolari.

Este bine știut faptul că Indeed este sponsorul lui Eintracht Frankfurt, astfel că formația din Bundesliga și-a trimis cel mai cunoscut jucător pentru a-i întâlni pe suporterii norocoși. Bineînțeles că este vorba despre Mario Götze, fotbalistul care a adus Germaniei cel de-al patrulea titlu mondial, în 2014.

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Starul de la Eintracht Frankfurt a stat de vorbă cu Austin și Kev, cei angajați în poziția de „Chief World Cup Watchers”, a dat autografe și a întreținut atmosfera preț de ore bune. Imaginile s-au viralizat rapid, iar fanii s-au arătat încântați de faptul că un erou de la Campionatul Mondial este alături de acest proiect inedit.

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@indeed

Fit check with the great @Mario Götze in the glass office today let’s goooo @FOX One @FOXSoccer @Eintracht Frankfurt #ChiefWorldCupWatcher

♬ original sound – Indeed

Mario Götze, eroul Germaniei de la CM 2014

Mario Götze (34 de ani) este unul dintre cele mai importante nume din istoria recentă a turneelor finale. În urmă cu 12 ani, pe când avea doar 22 de ani, mijlocașul ofensiv reușea să marcheze unicul gol din finala competiției, când Germania se impunea în prelungiri în fața Argentinei conduse de Lionel Messi.

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În prezent, Götze nu mai joacă pentru reprezentativa Germaniei, însă evoluează pentru Eintracht Frankfurt, în Bundesliga. De-a lungul carierei, acesta a bifat 66 de selecții și a marcat 17 goluri pentru Die Mannschaft, cel mai celebru fiind, cu siguranță, cel din finala Campionatului Mondial.

Mijlocașul ofensiv este legitimat la Eintracht Frankfurt din vara lui 2022, când formația plătea trei milioane celor de la PSV în schimbul său. Cu un CV important, Mario Götze pare să se simtă excelent, în patru ani adunând nu mai puțin de 151 de meciuri, 12 goluri și 18 pase decisive pentru Frankfurt, alături de care a participat și în „Faza Ligii” UEFA Champions League în sezonul recent încheiat.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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