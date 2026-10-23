Mario Ioniță, primul gol în SuperLiga la doar 19 ani! Cine este idolul său

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Petrolul Ploiești a defilat în Moldova pe terenul celor de la FC Botoșani, dominând autoritar prima repriză a confruntării din SuperLiga. După ce Rodrigo Martins a deschis scorul în minutul 27, tabela a fost din nou modificată în minutul 39 de către tânărul mijlocaș Mario Ioniță (19 ani), care a speculat o respingere greșită a moldovenilor. Același Rodrigo Martins a făcut 3-0 în minutul 54, iar scorul final a fost stabilit de atacantul gazdelor, Andrie Dumiter, în minutul 65. Botoșani – Petrolul, scor final 1-3!

Un produs al academiei ploieștene intrat de mic în istoria clubului

Născut în martie 2007, Mario Ioniță este un produs al Centrului de Copii și Juniori al celor de la Petrolul Ploiești. Mijlocașul nu este la prima sa apariție în atenția publicului, fiind apreciat de tehnicienii de pe Ilie Oană pentru calitățile sale tehnice și disciplina din teren. El își făcuse debutul în prima echipă încă de pe vremea când ploieștenii evoluau în Liga a 2-a, la vârsta de 15 ani, devenind unul dintre cei mai tineri debutanți ai formației prahovene, în primele două eșaloane.

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Reușita din duelul cu FC Botoșani reprezintă un pas extrem de important în confirmarea puștiului la nivelul primei ligi. Încrederea acordată de stafful tehnic prin titularizarea sa în linia mediană dă roade, Ioniță arătând maturitate în joc și marcând un gol tipic unui mijlocaș ofensiv. În minutul 39 al partidei, Ioniță a reușit să înscrie cu un șut puternic de la marginea careului, după o minge respinsă greșit de defensiva moldovenilor.

Idolul lui Ioniță este Cristiano Ronaldo

Într-un interviu acordat în vara acestui an, Mario Ioniță a declarat că exemplul său pe plan fotbalistic este . ,,Mie îmi place Cristiano, îmi pare rău că a ieșit de la Cupa Mondială, dar asta este. Vedem cine vine din generația nouă. Vreau să am stilul meu propriu de joc, nu vreau să copiez pe nimeni. Sunt de părere că mă descurc destul de bine și sper să evoluez cât mai mult” a declarat tânărul mijlocaș al Petrolului.

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Mario Ioniță a fost în tabăra Stelei sezonul anterior

Tânărul de 19 ani a trecut prin mai multe împrumuturi la nivelul eșaloanelor secunde. Printre echipele la care a evoluat, se enumără chiar și . Doar 3 meciuri a jucat Ioniță sub comanda lui Daniel Oprița, jucând marea majoritate a meciurilor din sezonul trecut pentru CS Afumați. Pentru Afumați, acesta a reușit să marcheze de 4 ori și a avut prestații care l-au convins pe noul antrenor lusitan al ploieștenilor, Ricardo Sousa. De la venirea sa, Ioniță a prins din ce în ce mai multe minute în linia mediană a surprizei din Superliga din acest sezon, evoluțiile sale bune fiind încununate cu primul gol marcat în primul eșalon al fotbalului românesc.

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Gruparea prahoveană mizează tot mai mult pe reconstrucția cu tineri din propria pepinieră. Evoluția lui Ioniță reconfirmă politica Petrolului de a oferi spațiu de desfășurare tinerilor crescuți în propria curte. Integrat tot mai bine alături de fotbaliști cu experiență precum Hanca sau Papp, mijlocașul ploieștean demonstrează că poate face diferența și că are capacitatea de a veni cu goluri sau pase decisive în partidele prahovenilor.

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