Mario Iorgulescu a confirmat episodul șocant petrecut între el și tatăl său, Gino: „Au zis că-s nebun”

Mario Iorgulescu a confirmat episodul șocant petrecut între el și tatăl său. Fiul șefului de la LPF a trimis 50 de bodyguarzi pentru a îl intimida pe Gino.
Iulian Stoica
12.01.2026 | 21:15
ULTIMA ORĂ
Mario Iorgulescu a confirmat episodul tulburător dintre el și tatăl său, Gino. Sursă foto: Colaj Fanatik
Deși acțiunile sale sunt adesea discutate, Mario Iorgulescu nu obișnuiește să vorbească despre dificultățile pe care le-a întâmpinat sau le întâmpină. Cu toate acestea, la peste șase ani de la accidentul mortal pe care l-a provocat, el a povestit un episod tulburător în care tatăl său a fost protagonist.

Mario Iorgulescu a confirmat episodul tulburător petrecut între el și tatăl său

Accidentul mortal produs în noapte dintre 7 și 8 septembrie 2019 nu este primul episod în care Mario Iorgulescu a ieșit negativ în evidență. Mario a rememorat un episod în care a vrut să îl bată pe tatăl său, Gino.

Mai exact, Mario a amintit cum a chemat 50 de bodyguarzi pentru a îl bate pe tatăl său. Din cei 50, doar 10 au rămas cu Mario, iar aceștia ulterior l-au făcut să se împace cu Gino Iorgulescu.

„Păi, am avut o perioadă, știți și voi că ați dat în ziare când am chemat 50 de bodyguarzi să îl bată pe tata. Bodyguarzii mei. Pentru că a fost o ceartă între mine și el. M-a dat afară de la club. Aveam și eu, avea și el (nr. bodyguarzi).

Au zis că-s nebun. Din 50, au rămas 10 cu mine, au intrat cu mine, m-au făcut să fac pace cu tata. I-au zis și lui. Am făcut pace cu el și l-am convins să mergem la BOA, acolo a chemat lăutarii. L-a chemat pe Minune și pe Vijelie. Eu făceam glume din alea cu ‘unde ești, Minune?’ și mă uitam pe sub masă. De acolo am plecat la noi la restaurant. Și mai era cu niște oameni foarte importanți. Am făcut pace. Ne-am împăcat. Eu mereu am făcut pace cu tata”, a declarat Mario Iorgulescu, conform Cancan.ro.

Ce spune Mario Iorgulescu despre relația avută cu tatăl său, Gino

Totodată, Mario Iorgulescu a ținut să precizeze că a format întotdeauna o echipă puternică cu tatăl său și că îi este recunoscător pentru totdeauna mamei sale. Fiul șefului de la LPF a dezvăluit că urmează în prezent o facultate online și speră că, într-o zi, îi va face mândri pe părinții săi

„Noi am fost o echipă mereu și mama ne-a suportat, și cu toate astea tot nu ne-a părăsit. Datorită ei avem ce avem acum și încă nu suntem pe drumuri, pentru că dacă eram doar eu cu tata, nu se știe unde ajungeam fără ea.

Le mulțumesc și le sunt recunoscător părinților mei pentru absolut tot ce au făcut pentru mine și nu există nimic ce pot să fac în viața asta să le redau înapoi tot ce mi-au oferit ei mie.

Orice aș face. Dar mă străduiesc. Acum sunt la o facultate online. Pentru că sunt în clinică, nu pot să mă mișc acolo și o fac online. Am 85% în primul an, media din 100%”, a mai spus Mario Iorgulescu.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
