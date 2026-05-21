Mario Iorgulescu a fost condamnat la închisoare: cât timp va sta după gratii? Hotărârea este definitivă

Instanța a decis în cazul lui Mario Iorgulescu. Acesta a primit definitiv 8 ani și 8 luni de închisoare, a anunțat portalul instanțelor. Condamnarea vine în contextul în care Curtea de Apel București a respins ca nefondată decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție care a dispus rejudecarea dosarului.
Mario Iorgulescu și-a primit pedeapsa. Instanța a decis ca fiul preşedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal să stea după gratii 8 ani și 8 luni. Acesta fusese condamnat încă de pe data de 18 decembrie 2024 la această pedeapsă de către judecătorii Curții de Apel București, pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența drogurilor și alcoolului.
Coșmarul tânărului a început din anul 2019, atunci când a provocat un accident rutier grav care s-a soldat și cu moartea unui bărbat. Conform deciziei instanței, Iorgulescu a primit 7 ani pentru ucidere din culpă, iar apoi doi ani de închisoare pentru că a condus beat și drogat.
Ulterior, aceste pedepse au fost contopite cu o condamnare de 3 ani, care vine dintr-un dosar pentru complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal. În acest fel, decizia finală este de 8 ani și 8 luni de închisoare.
O singură decizie i-a dat întreaga viață peste cap tânărului. Pe 8 septembrie 2019 Mario Iorgulescu a mers la petrecerea familiei unei prietene din comuna Tărtășești, acolo unde a consumat mai multe pahare de alcool. Ulterior, a aflat că fosta sa iubită se afla într-un club din Parcul Herăstrău, așa că a sunat-o și au început să se certe.
Nervos, la terminarea petrecerii la care era și pe fondul unei crize de gelozie, s-a urcat la volan, deși avea o alcoolemie de 1,96 g/l și sub influența cocainei. Cu un Aston Martin a gonit spre București cu viteze cuprinse între 140 km/h şi 164 km/h. În intersecția dintre Şoseaua Chitilei şi Strada Teodor Neagoe a trecut pe roșu și a pătruns pe contrasens, intrând frontal într-un alt autoturism. Bărbatul din cealaltă mașină a murit pe loc.