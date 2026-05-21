Mario Iorgulescu a fost condamnat la închisoare: cât timp va sta după gratii? Hotărârea este definitivă

Instanța a decis în cazul lui Mario Iorgulescu. Acesta a primit definitiv 8 ani și 8 luni de închisoare, a anunțat portalul instanțelor. Condamnarea vine în contextul în care Curtea de Apel București a respins ca nefondată decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție care a dispus rejudecarea dosarului.

Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la închisoare

și-a primit pedeapsa. Instanța a decis ca fiul preşedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal să stea după gratii 8 ani și 8 luni. Acesta fusese condamnat încă de pe data de 18 decembrie 2024 la această pedeapsă de către judecătorii Curții de Apel București, pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub .

Coșmarul tânărului a început din anul 2019, atunci când a provocat un accident rutier grav care s-a soldat și cu moartea unui bărbat. Conform deciziei instanței, Iorgulescu a primit 7 ani pentru ucidere din culpă, iar apoi doi ani de închisoare pentru că a condus beat și drogat.

Ulterior, aceste pedepse au fost contopite cu o condamnare de 3 ani, care vine dintr-un dosar pentru complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal. În acest fel, decizia finală este de 8 ani și 8 luni de închisoare.

Cum s-a produs accidentul

O singură decizie i-a dat întreaga viață peste cap tânărului. Pe 8 septembrie 2019 Mario Iorgulescu a mers la petrecerea familiei unei prietene din comuna Tărtășești, acolo unde a consumat mai multe pahare de alcool. Ulterior, a aflat că fosta sa iubită se afla într-un club din Parcul Herăstrău, așa că a sunat-o și au început să se certe.

Nervos, la terminarea petrecerii la care era și pe fondul unei crize de gelozie, s-a urcat la volan, deși avea o alcoolemie de 1,96 g/l și sub influența cocainei. Cu un Aston Martin a gonit spre București cu viteze cuprinse între 140 km/h şi 164 km/h. În intersecția dintre Şoseaua Chitilei şi Strada Teodor Neagoe a trecut pe roșu și a pătruns pe contrasens, intrând frontal într-un alt autoturism. Bărbatul din cealaltă mașină a murit pe loc.