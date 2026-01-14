Sport

Mario Iorgulescu ar fi fugit din clinica din Italia în care era internat! Gino Iorgulescu a plecat de urgență în căutarea lui: „Nu poate nimeni lua legătura cu el”

Informație șocantă despre situația lui Mario Iorgulescu, la scurt timp după declarațiile sale care au inflamat opinia publică!
Gabriel-Alexandru Ioniță
14.01.2026 | 20:01
Mario Iorgulescu ar fi fugit din clinica din Italia in care era internat Gino Iorgulescu a plecat de urgenta in cautarea lui Nu poate nimeni lua legatura cu el
Mario Iorgulescu a fost dat dispărut de tatăl său. Foto: colaj Fanatik
Conform jurnalistului Dan Capatos, cel care a realizat acel interviu destul de controversat, Mario Iorgulescu ar fi dispărut din clinica din Italia în care era internat de mai mult timp.

Mario Iorgulescu a fost dat dispărut! Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia în căutarea lui

Se pare că Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din România, a plecat de urgență spre Peninsulă în cursul zilei de miercuri, bineînțeles în încercarea disperată de a-l găsi pe fiul său.

„Mario este dispărut. Nu mai poate lua nimeni legătura cu el. Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia pentru a încerca să dea de el, să îl găsească. Și într-un gest disperat ar fi contactat poliția, carabinierii, pentru a-l ajuta să îl găsească”, a fost mesajul transmis de Dan Capatos în cadrul emisiunii pe care a realizat-o miercuri seară pe cancan.ro.

Recent, după cum s-a notat anterior, Mario Iorgulescu a acordat un prim interviu amplu din momentul în care a provocat un accident mortal, motiv pentru care a fost condamnat la închisoare de Justiția din România. El nu a ispășit încă vreo zi din acea pedeapsă, fiind internat de mai mult timp într-o clincă privată din Italia, pe motiv de afecțiuni psihice.

Mario Iorgulescu a făcut mai multe declarații controversate, Gino Iorgulescu a emis imediat un comunicat de presă

Cu acea ocazie, fiul președintelui LPF a făcut mai multe declarații controversate, inclusiv vizavi de tatăl său, ca de exemplu:

„Eu am început să ies la 13 ani cu tatăl meu și stăteam câte 3 zile la lăutari cu șprițuri, petreceri și poate aici a greșit și el. El și-a dorit foarte mult un copil. Un băiat mai ales. Maică-mea a făcut tratament ca să mă aibă pe mine.

S-au chinuit foarte mult să mă aibă. După ce am mai crescut puțin, s-a bucurat că m-a avut pe mine și a vrut să-mi facă toate plăcerile, să nu îmi lipsească nimic. Să nu trec eu prin ce au trecut ei. Sărind niște etape.

Nu eram vreun prost la școală, jucam și fotbal. Făceam niște activități care să mândrească un părinte. Doar că el, din extazul lui, cât a așteptat să mai cresc eu puțin și să aibă cu cine să stea, m-a luat prea devreme”. 

La scurt timp, Gino Iorgulescu a simțit nevoia să emită un comunicat de presă. Astfel, el a dorit să își manifeste dezaprobarea față de respectivul demers jurnalistic, pe motiv că fiul său nu s-ar afla, din motive medicale, în situația de a prezenta în mod lucid anumite evenimente.

