Mario Iorgulescu, condamnat la 15 ani și opt luni de pușcărie, pentru omor! Sentința nu e definitivă

Mario Iorgulescu a fost condamnat la 15 ani și opt luni de închisoare pentru săvărșirea infracțiunii de omor. De asemenea, tânărul, stabilit acum în Italia, trebuie să plătească sume mari de bani ca și daune morale.

A fost dată o primă sentință în cazul . Magistrații au decis că tânărul, în ciuda eforturilor avocaților pentru a-l scoate basma curată pe baza faptului că ar fi fost iresponsabil în momentul producerii accidentului, trebuie condamnat la închisoare.

”În baza art. 188 alin. (1) din Codul penal, condamnă pe inculpatul IORGULESCU GINO MARIO, la pedeapsa de 14 (paisprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ”omor”.

În baza art. 67 alin. (2) din Codul penal aplică inculpatului IORGULESCU GINO MARIO pe lângă această pedeapsă principală și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i i) din Codul penal, pe o perioada de 5 (cinci) ani”, se arată în decizia instanței.

De asemenea, un spor de pedeapsă de doi ani pentru că a condus sub influența substanțelor interzise. În plus, pentru că are o condamnare anterioară pentru complicitate la lipsire de libertate, lui Mario Iorgulescu i s-au contopit pedepsele.

”Contopeşte cele două pedepse de 14 ani închisoare ?i 2 ani închisoare aplicate prin prezenta hotărâre cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal, prevăzută în art. 48 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 205 alin. (1) din Codul penal, aplicată prin sentința penală nr. 944/20.12.2018 pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București în dosarul nr. 33036/301/2016, modificată și definitivă prin decizia penală nr. 504/09.04.2021 a Curții de Apel București – Secția I penală, în pedeapsa cea mai grea de 14 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1 an și 8 luni închisoare (o treime din totalul de 5 ani al celorlalte două pedepse), inculpatul IORGULESCU GINO MARIO urmând să execute în final pedeapsa de 15 ani ?i 8 luni închisoare”, se mai arată în decizia instanței.

Ce daune morale trebuie să plătească Mario Iorgulescu

Mario Iorgulescu a fost condamnat și la plata unor daune morale, pe lângă cei 15 ani și opt luni de închisoare. Astfel, el va trebui să plătească sume însemnate după accidentul soldat cu moartea lui Dani Vicol, un tânăr care avea, la acea vreme, aceeași vârstă ca și el.

”Obligă inculpatul IORGULESCU GINO MARIO la plata către partea civilă VICOL MARINELA a sumei de 50.000 lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 100.000 Euro (la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii efective) cu titlu de daune morale.

Obligă inculpatul IORGULESCU GINO MARIO la plata către partea civilă VICOL ION IULIAN a sumei de 50.000 lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 100.000 Euro (la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii efective) cu titlu de daune morale”, au mai decis magistrații care anunță că Mario Iorgulescu trebuie să plătească și 13000 de lei, ca și cheltuieli de judecată.

De asemenea, mandatul de arestare preventivă a fost înlocuit cu un mandat de executare al pedepsei la care a fost condamnat: ”dispune emiterea unui nou mandat al pedepsei închisorii, conform prezentei hotărâri”.

Mario Iorgulescu, accident dramatic pe 8 septembrie 2019

Mario Iorgulescu a ucis un tânăr pe nume Dani Vicol în noaptea de 8 septembrie 2019. Conform anchetatorilor, acesta urcase la volan sub influența drogurilor. Accidentul a avut loc pe Șoseaua Chitilei, iar în urma lui, Mario Iorgulescu a fost internat la Spitalul Elias, unde a primit îngrijiri medicale. O bună perioadă, acesta nu era într-o stare foarte bună.

Mario a fost externat de la Elias la cererea părinților, în Italia, acolo unde se află și astăzi. Familia tânărului ucis de Mario a depus o plângere pentru omor, imediat după accident.

„Arăt faptul că formulez această plângere penală împotriva numitului Iorgulescu Gino Mario deoarece consider că modul în care a acționat, în calitate de conducător auto, a dus la producerea accidentului ce a avut consecințe dezastruoase asupra întregii familii, solicitându-vă să aveți în vedere, în urma administrării probelor, inclusiv reținerea infracțiunii de omor în sarcina acestuia.

Cel puțin eu consider ca numitul Iorgulescu Gino Mario a folosit autoturismul său ca pe o armă, rezultatul fiind deja cel cunoscut, concubinul meu, Vicol Daniel Andrei, decedând pe loc, neavând nicio șansă de supraviețuire”, a notat văduva lui Vicol în plângerea penală.