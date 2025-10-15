Mario Iorgulescu nu scapă de plata despăgubirilor. City Insurance, reacție-surpriză în cazul accidentului mortal provocat de fiul șefului LPF

City Insurance, firma de asigurări responsabilă pentru plata despăgubirilor în cazul accidentului din 2019 se află în procedură de faliment, însă litigiile privind daunele continuă. În aceste condiții, Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, riscă să fie obligat să plătească personal sumele stabilite de instanță pentru familia victimei accidentului mortal din 2019.

Cine răspunde financiar pentru tragedia din accidentul lui Mario Iorgulescu?

Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost implicat într-un accident rutier în septembrie 2019, soldat cu moartea unui tânăr de 24 de ani. În urma acestui incident, Mario a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare pentru ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului și drogurilor.

În decembrie 2024, Curtea de Apel București a pronunțat o sentință definitivă în acest caz. Inițial, Tribunalul București îl condamnase la 15 ani și 8 luni de închisoare, iar Curtea de Apel a redus pedeapsa la 13 ani și 8 luni. Ulterior, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis un recurs în casație, schimbând încadrarea juridică a faptei din omor în ucidere din culpă, faptă pentru care pedeapsa este mai mică.

Astfel, un an mai târziu, mai exact în iunie 2025, avocatul lui Mario Iorgulescu a formulat o contestație în anulare la Curtea de Apel București, care a dus la reducerea unei părți din pedeapsă.

Cum vor fi achitate despăgubirile pentru familia victimei?

În ceea ce privește partea civilă a procesului, inițial, instanța îl obliga pe pentru accidentul mortal, ceea ce presupunea suportarea directă a daunelor morale și materiale.

Curtea de Apel București a anulat ulterior această prevedere, stabilind că plata revine companiei de asigurări RCA, City Insurance, intrată între timp în procedură de faliment. Astfel, responsabilitatea financiară nu mai cade asupra lui Mario, potrivit sentinței definitive în dosarul accidentului.

Valoarea stabilită de instanță pentru daune este de 200.000 de euro pentru partea morală și 100.000 de lei pentru daune materiale, destinate ambilor membri ai familiei. Inițial, familia solicitase daune morale de 250.000 de euro.

De ce s-a formulat o cale de atac împotriva lui Mario

În septembrie 2025, City Insurance a depus un apel la Înalta Curte de Casație și Justiție (la contestația în anulare admisă de Curtea de Apel București în iunie 2025), solicitând modificarea condamnării definitive a lui Mario Iorgulescu. Deși apelul vizează, în primul rând, modificarea pedepsei penale, compania este direct interesată în partea civilă a cazului. Astfel pentru că, în cazul în care lui Mario Iorgulescu i-ar fi schimbat verdictul, spre exemplu ar fi achitat, instanța ar putea decide să nu se mai facă plata despăgubirilor. Aceasta fiind, în final, miza firmei asiguratoare. Scăderea sumei de plată.

Acțiunea a fost respinsă încă de la prima înfățișare: ”Respinge, ca inadmisibil, apelul formulat de apelanta Societatea Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. împotriva deciziei penale nr. 949/A din 12 iunie 2025 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală, în dosarul nr.1549/2/2025 (917/2025). Obligă apelanta la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15 octombrie 2025”, se arată în minuta ICCJ.

FANATIK l-a contactat pe avocatul lui Mario Iorgulescu, Virgil Boglea, care ne-a oferit, în exclusivitate, detalii despre evoluția dosarelor în care este mai implicat fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal.

„Astăzi a fost o cale de atac formulată de asigurator, de City Insurance, doar ei au fost în dosarul de azi. Ei au formulat apel împotriva deciziei din apel, ceea ce, logic, nici nu trebuie să știi drept, presupune că e inadmisibil”, a explicat, pentru FANATIK, Virgil Boglea, avocatul lui Mario Iorgulescu.

Poate City Insurance să transfere răspunderea pentru despăgubiri către Iorgulescu?

. Într-un alt litigiu, compania a obținut încă din octombrie 2024 un sechestru judiciar pe numele lui Mario pentru suma de 2,2 milioane de lei. Acum, City a deschis un nou proces civil, cu termen în decembrie 2025, în care încearcă să transfere răspunderea pentru despăgubiri de la asigurător înapoi la Mario.

Compania invocă un articol de lege care spune că asigurătorul RCA are dreptul de a recupera sumele plătite drept despăgubire de la persoana responsabilă de producerea pagubei în anumite situații, inclusiv atunci când accidentul a fost produs în timpul comiterii unor fapte considerate infracțiuni la regimul circulației.

„Asigurătorul RCA are dreptul de a recupera sumele plătite drept despăgubire de la persoana răspunzătoare de producerea pagubei, in următoarele situaţii: b) accidentul a fost produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispoziţiile legale privind circulaţia pe drumurile publice ca infracţiuni săvârşite cu intenţie, chiar daca aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau in timpul comiterii ailor infracţiuni săvârşite cu intenţie”, se arată în articolul menționat mai sus.

Mario Iorgulescu sau City Insurance – cine plătește daunele?

Situația privind plata despăgubirilor rămâne complicată, în condițiile în care City Insurance, compania responsabilă de asigurarea RCA, se află încă în procedură de faliment. Despre aceste aspecte, avocatul lui Mario Iorgulescu, Virgil Boglea, a oferit pentru FANATIK explicații detaliate.

„Despăgubirile trebuie să le suporte asigurătorul auto RCA. Pentru asta faci poliția de asigurare. Dacă, Doamne ferește, să întâmplă ceva, să plătească asigurătorul. Nu s-a ajuns la Fondul de Garantare al Asiguratorilor, deoarece City Insurance încă există ca societate.

Nouă ni s-a admis recursul în casație, am desființat decizia penală de atunci. Iar în rejudecare, bineînțeles că, sub aspectul faptei de conducere sub influența alcoolului, s-a dispus încetarea procesului penal.

Și atunci, din perspectiva asta, ei s-au gândit să mai formuleze o nouă cale de atac, doar că, din păcate pentru dumnealor, nu este calea de atac potrivită. Nu prea au ce să facă. Că vor, că nu vor”, a mai punctat apărătorul.

În cazul în care City Insurance nu va efectua plata despăgubirilor, victimele pot solicita intervenția unui executor judecătoresc. Dacă acesta constată că firma nu mai deține fonduri suficiente, se poate adresa Fondului de Garantare a Asiguraților, care poate prelua și achita sumele datorate în condițiile legii.